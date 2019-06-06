Чиновник южноуральского минкульта интригует всех своей отставкой

В Челябинске заговорили об отставке директора Центра развития туризма при министерстве культуры региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об отставке директора Центра развития туризма Дмитрия Столбова сообщили сотрудники учреждения. Однако, сам чиновник говорит, что пока не решил для себя, уходить или нет.

О грядущем увольнении Дмитрия Столбова сообщили сразу несколько СМИ. Но чиновник в социальных сетях заявил: пока он ничего не решил. «Я работаю, никаких приказов нет. Уволиться по собственному желанию я хочу давно», – написал директор минкульта.

Напомним, Дмитрий Столбов возглавил Центр развития туризма в августе 2017 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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