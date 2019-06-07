В Челябинской области закончили расследование дела о забытом счете

В Чебаркуле завершили расследование дело о краже 100 тысяч рублей с забытого счета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, из материалов уголовного дела следует, что в марте 2019 года в отдел внутренних дел обратился 41-летний житель Москвы и сообщил, что с его банковского счета, открытого несколько лет назад, пропали принадлежащие ему денежные средства в сумме 102 тысячи рублей.

Мужчина рассказал, что в начале этого десятилетия жил в Челябинской области. Тогда он открыл банковский счет для перечисления денег работодателем и подключил услугу «мобильный банк» и услугу информирования о движении средств. Но со временем перестал пользоваться сим-картой и выкинул, не отключив указанные сервисы. Договор на пользование сим-картой мужчина не расторг. Спустя какое-то время он переехал в Москву и в суете переезда и дел забыл об открытом им счете и выброшенной сим-карте.

Спустя полгода новой владелицей, получившей сим-карту с таким же номером телефона в салоне оператора сотовой связи, оказалась жительница Челябинской области, 1974 года рождения. Женщина обнаружила, что к ее номеру телефона «привязан» банковский счет, на котором находится крупная денежная сумма. В период с октября 2012 года по март 2014 года она похитила более 102 тысячи рублей, распорядившись ими по своему усмотрению. После чего перестала пользоваться сим-картой.

О том, что на счет заявителя перечислялись денежные средства, а также о их хищении, 47-летний мужчина вспомнил лишь в конце 2018 года и обратился в полицию.

Все время длившегося следствия подозреваемая – 45-летней жительница Челябинской области – находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Потерпевшим мужчиной был заявлен гражданский иск на сумму похищенных средств в качестве его обеспечения. По ходатайству следователя судом наложен арест на автомобиль ВАЗ стоимостью 120 тысяч рублей, принадлежащий обвиняемой в совершении преступления. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Чебаркульский суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции напоминают, что при смене сим-карты необходимо проверить у специалистов, отключен ли «мобильный банк» от сим-карты, которым вы не планируете пользоваться впредь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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