Старинный дом в центре Челябинска вновь остался без хозяина

От памятника культуры в центре Челябинска отказался уже второй покупатель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дом купца Кузнецова вновь выставят на торги. Уже второй победитель аукциона по приватизации памятника культуры отказался подписывать соответствующий пакет документов.

Напомним, дом был построен в последней трети XIX века: в 1883 году он уже числился за женой городского чиновника – титулярного советника Алексея Агрова – и описывался как «дом в семь комнат с кухней внизу». В 1901 году его выкупил купец Бреслин, который в 1902 году продал его за 5 тысяч рублей гражданину Шмелькину, а тот в 1903 году уступил за ту же сумму купцу Кузнецову.

Как дом купца Кузнецова здание в 2017 году получило статус объекта культурного наследия. Челябинский художник Тимур Дидишвили предлагал открыть в купеческом доме художественную галерею, в ответ ему предложили поучаствовать в торгах: областной фонд имущества хотел продать здание за 13 миллионов 382 тысяч рублей, предполагая, что его выкупят под офис или ресторан.

Однако покупателей не нашлось. Тогда здание уценили в 13 миллионов раз и вновь выставили на торги (в феврале нынешнего года), обозначив стартовую цену в 1 рубль 20 копеек. Это предложение вызвало интерес.

По информации областного фонда имущества на дом №8 по улице Цвиллинга претендовали 11 участников конкурса. Наибольшую цену – 3 миллиона рублей – предложил индивидуальный предприниматель Михаил Мерзляков. Однако после победы на конкурсе бизнесмен в одностороннем порядке отказался от выполнения обязательств подписанного договора купли-продажи.

В апреле памятник культуры снова выставили на торги с начальной ценой 1 рубль 20 копеек. На сей раз желающих нашлось лишь двое. В результате победителем стал владелец строительной фирмы Арман Навасардян, предложивший цену в 1,5 миллиона рублей. Но и он не решился на подписание договора купли-продажи.

Теперь здание вновь планируется выставить на торги за 1 рубли 20 копеек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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