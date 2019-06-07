Бывший челябинский градоначальник избавляется от активов

В Челябинске выставили на продажу здание бывшего профилактория, принадлежащее экс-сити-менеджеру Сергею Давыдову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фирма «Авего» (основной владелец – бывших глава администрации Челябинска Сергей Давыдов) выставила на продажу здание бывшего профилактория «Союз», переделанного под гостиницу. Коммерческое предложение размещено на одном из порталов объявлений.

«Предлагаю вашему вниманию здание профилактория на берегу Шершневского водохранилища и карьера «Изумруд». В 2013 году проведена реконструкция. Расширенная информация при встрече», – говорится в объявлении. Продавец оценил предлагаемый объект в 250 миллионов рублей.

Напомним, мэрию Челябинска Сергей Давыдов пришел вместе с Михаилом Юревичем. До 2011 года он занимал пост первого зама при главе города Юревиче. После того, как Михаил Юревич стал губернатором Челябинской области, а в областном центре ввели двуглавую систему управления, Давыдов стал главой администрации города.

В 2014 году чиновник ушел из мэрии, а главой города стал ближайший сподвижник тогдашнего губернатора Бориса Дубровского (пост сити-менеджера упразднили). 29 сентября 2017 года Сергея Давыдова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в период с 2012 по 2015 годы чиновник похитил не менее 340 миллионов рублей со счетов муниципального предприятия, занимающегося поставками тепловой энергии.

Давыдов пошел на сотрудничество со следствием и признал свою причастность к преступным схемам, после чего его выпустили из СИЗО, а сумма ущерба в ходе расследования снизилась до 11 миллионов рублей, который Давыдов возместил. Исходя из этого, представители следствия ходатайствовали о прекращении уголовного дела. Суд просьбу удовлетворил и назначил бывшему сити-менеджеру штраф в 40 тысяч рублей.

Однако 13 марта этого года прокуратура направила в Челябинский областной суд апелляционное представление об отмене вердикта «в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в постановлении, фактическим обстоятельствам уголовного дела, существенным нарушением уголовно-процессуального закона, неправильным применением уголовного закона».

В начале мая Челябинский областной суд попросил вышестоящую инстанцию решить вопрос об изменении территориальной подсудности при рассмотрении дела в апелляционном порядке, «поскольку имеются препятствия для рассмотрения дела областным судом».

Что это за препятствия, не уточнялось, но известно, что в областном суде работает родственница бывшего градоначальника.

29 мая в пресс-службе Верховного суда РФ сообщили об удовлетворении заявления Челябинского областного суда об изменении подсудности при рассмотрении уголовного дела в отношении Сергея Давыдова: в качестве суда апелляционной инстанции определен Свердловский областной суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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