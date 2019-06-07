В центре Челябинска на три дня закроют движение по оживленной трассе

Движение напротив дворца спорта «Юность» закроют на три дня.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня вечером, 7 июня, в связи с реконструкцией участка теплотрассы будет прекращено движение транспорта по Свердловскому проспекту напротив дома №40 (здание расположено напротив дворца спорта «Юность») по направлению в сторону Алого поля.
До 6 часов утра 11 июня движение транспорта будет организовано через парковку около здания «Шининвеста».
Водителей просят учитывать ограничения, следовать схемам движения и заранее планировать свой маршрут.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 07.06.19
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