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Пятница, 7 июня 2019, 14:19 мск

Новости Челябинск

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Алексею Текслеру назвали лучший подарок для челябинцев

Южноуральцы сообщили, чего они больше всего ждут от главы регион.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», врио губернатора Алексей Текслер сообщил на своей странице в Instagram, что хочет сделать подарок 100-тысячному подписчику.

«Друзья! Не ожидал, но вас уже 100 тысяч. Это приятно и очень ответственно. Я рад, что вы активны, что обсуждаете мои публикации. Ваша поддержка важна для меня, а конструктивная критика, сообщения о проблемах региона и предложения об их решении – безусловно полезны. Благодаря соцсетям я общаюсь здесь с вами напрямую. Может, предложите вариант сюрприза для стотысячного подписчика?»

«Отменить строительство Томинского ГОК – лучший подарок для всех!» – ответил один из подписчиков. На данный момент это самый популярный комментарий.

Челябинск, Павел Зварзин

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