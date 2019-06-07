В магнитогорском интернате воспитанники предоставлены сами себе, пока педагоги пьют

Прокуратура нашла десятки нарушений в работе магнитогорского интерната.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокурорская проверка МОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей «Семья» прошла в мае этого года.

«Проверка показала, что на 21 мая в интернате зафиксировано 34 случая самовольных уходов несовершеннолетних из учреждения. В прошлом году аналогичных случаев было чуть меньше – 29. Несмотря на увеличение эпизодов, администрация учреждения должных мер не принимает», – цитирует «Верстов.Инфо» представителя прокуратуры.

В надзорном ведомстве считают, что сотрудников учреждения не слишком волнует местонахождения их воспитанников. Так, на 23 часа 24 мая в школе-интернате недосчитались 11 детей. При этом педагоги ничуть не переживали по этому поводу.

Мало того, одна из воспитателей пришла на смену с опозданием и в подпитии: врачи обнаружили в ее крови 0,16 промилле алкоголя.

По результатам проверки в адрес главы Магнитогорска прокуратурой Правобережного района внесено представление об устранении нарушений законодательства о профилактике преступности и правонарушений несовершеннолетних, отметили в прокуратуре.

Челябинск, Виктор Елисеев

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