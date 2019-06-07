На рекламу фирмы экс-депутата южноуральского парламента завели дело

Челябинские антимонопольщики возбудили дело по рекламе ломбарда «Золотая рыбка».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС Росси, на рекламной конструкции содержится информация об осуществлении ООО «Золотая рыбка» (принадлежит депутата прошлого созыва Законодательного собрания Челябинской области Людмиле Зыкович) деятельности «24 часа 7 дней». Указанная рекламная конструкция размещается у входа в подразделение организации на улице Солнечная. Информация о данном факте поступила в Челябинское УФАС России от Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

«При этом законом о ломбардах установлено, что данные организации вправе оказывать свои услуги ежедневно с 8 до 20 часов по местному времени. Деятельность ломбардов по оказанию услуг вне установленного Законом времени не допускается действующим законодательством», – пояснили в антимонопольном ведомстве.

Следовательно, рекламирование услуг ломбарда не соответствует действующему законодательству и может ввести в заблуждение потребителей о законности круглосуточной деятельности ломбардов, а также причинить убытки тем лицам, которые оказывают и рекламируют свои услуги в соответствии с действующим законодательством, считают в Челябинском УФАС.

Дело возбуждено в отношении рекламодателя и рекламораспространителя рекламы ООО Ломбард «Золотая рыбка».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.06.19

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