В Миассе из дымящейся налоговой эвакуировали полторы сотни горожан

В одном из муниципалитетов Челябинской области загорелась налоговая инспекция.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 7 июня, около 12:00.

К месту возгорания выдвинулись пять пожарных расчетов. К моменту прибытия огнеборцев сотрудники и посетители налоговой службы (около 150 человек) эвакуировались самостоятельно.

Локализовать пожар удалось примерно через полчаса после возгорания. По информации пресс-службы 5-го отряда федеральной противопожарной службы, пожар начался в подвале здания, где протянуты электрические провода высокого напряжения.

В результате пожара никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают дознаватели.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.06.19

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