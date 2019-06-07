Южный Урал снова пролетел мимо топ-20 рейтинга инвестпривлекательности

Челябинская область вновь не попала в первую двадцатку рейтинга инвестиционной привлекательности российских регионов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская область заняла 21-е место национального рейтинга 2019 года, представленного Агентством стратегических инициатив на Петербургском международном экономическом форуме.

Результат, продемонстрированный Южным Уралом, как нельзя лучше характеризует качество работы экономического блока регионального правительства, до недавнего времени курируемого теперь уже бывшим замгубернатора Русланом Гаттаровым.

Напомним, прежний губернатор Челябинской области Борис Дубровский требовал от своих подчиненных вхождения региона в первую двадцатку практически на протяжении всего срока руководства Южный Уралом. В 2016 году он устроил разнос представителям экономблока за 32-ю строчку рейтинга, пригрозив оргвыводами, если в 2017 году область не войдет в первую двадцатку.

Гнев Дубровского несколько взбодрил представителей экономблока, и на следующий год южноуральцы поднялись на 22-е место, но в топ-20 так и не вошли. Впрочем, особых оргвыводов не последовало, и в 2018 году регион остался на том же 22-м месте, снова не выполнив поручение губернатора. Причем расслабленность достигла такого градуса, что пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин заявил, что не считает такой результат провалом, объявив его высшей точкой за четыре года.

Послесловием в «эпохе Дубровского» стало 21-е место в рейтинге 2019 года. Борис Дубровский уходит в историю как губернатор, который так и не смог сделать Южный Урал привлекательным для инвесторов.

Впрочем, как и в прошлом году, представители экономического блока южноуральского кабмина объясняют провалы остротой конкуренции. Между тем, результаты других регионов заставляют усомниться в подобном алиби. Так, новички топ-20 этого года прибавили: Новгородская область – 15 строк (заняла 13-е место), Смоленщина – 11 строк (20-е место). Об относительном снижении остроты конкуренции свидетельствует и то, что для сохранения прежней позиции в рейтинге-2019 необходимо было прибавить 4-8 баллов (при максимальном в рейтинге значении в 400 баллов), тогда как год назад нужно было вырасти на 10-20 баллов.

Что касается лидеров инвестиционной привлекательности, впервые рейтинг возглавила Москва. Республика Татарстан продвинулась на одну строчку вверх, а Тюменская область с первого места опустилась на третье.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.06.19

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