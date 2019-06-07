Директор одной из крупнейших автошкол Челябинска отправился за решетку

Директор одной из коупнейших автошкол Челябинска, обвиняемый в даче взятки инспектору ГИБДД, отправлен в СИЗО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд избрал для директора автошколы «Кавс» в качестве меры пресечения содержание под стражей. Ближайшие два месяца челябинец проведет в СИЗО.

Напомним, директора автошколы и инспектора МРЭО ГИБДД задержали по подозрению в даче взятки и, соответственно, получении взятки в среду, 5 июня. По данным следственного управления СКР по Челябинской области, в 2018 году на территории Челябинска директор автошколы передал инспектору МРЭО ГИБДД 160 тысяч рублей за принятие положительных решений в пользу слушателей автошколы при сдаче экзамена на право управления транспортным средством.

Преступление выявлено сотрудниками службы собственной безопасности регионального управления МВД России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Мера пресечения второму задержанному будет избрана позднее.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.06.19

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