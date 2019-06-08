Информационные войны. Гороскоп РИА «Новый День» на июнь 2019

В июне Солнце до 21 числа будет находиться в Близнецах, а затем перейдёт к Раку. Меркурий так же в начале месяца будет у Близнецов, но 5 числа тоже уйдёт к Раку, а 27 июня – ко Льву. Венера до 9 июня будет находиться у Тельца, а затем уйдёт к Близнецам. Марс весь июнь в Раке.

Солнце в Близнецах будет пробуждать у людей тягу к интеллектуальной деятельности, к знаниям, обмену информацией. В это время люди умней, чем обычно, часто проявляются скрытые таланты. Период подходит для повышения профессиональной квалификации, коммерции, журналистики, а также для любых проектов, требующих умственной работы. Солнце в Раке будет нацеливать людей на обустройство собственного мира, внутреннего и внешнего. Это может проявляться в виде заботы о своём доме и близком окружении, а также как погружение в собственные внутренние процессы, психические, духовные.

Меркурий в Близнецах пробуждает в людях любопытство и общительность. При этом им не так важны знания, как сам процесс ознакомления с ними и возможность ими поделиться. В этот период возрастает скорость передачи информации, в том числе слухов, устанавливается большое количество контактов, многие из которых не приводят ни к чему. Тем не менее, важная информация и значимые связи в этот период обретаются легче, чем обычно. При Меркурии в Раке люди склонны обращать внимание не столько на непосредственное содержание беседы, сколько на подоплёку – искать в словах тайный смысл, выводить из сказанного некие причины и следствия, которые часто существуют лишь в их голове. Они в этот период избыточно эмоциональны и, потому, придирчивы и обидчивы. При Меркурии в Раке люди очень чувствительны, поэтому особенно скрытны, так как не хотят, чтобы посторонние понимали их мотивы. По этой причине они относятся к другим настороженно, с подозрением, а из-за своей чувствительности склонны воспринимать чужие слова и действия как агрессию. Когда Меркурий переходит ко Льву, люди подсознательно (а то и сознательно) используют информацию как инструмент управления и средство борьбы, соперничества. Они склонны настаивать на своём, не слушая чужих аргументов. В некоторых случаях это помогает отстоять истину и оказывается на пользу делу.

Венера в знаке Тельца спокойная, мягкая, ленивая, что проявляется в её пониженной эмоциональности и, благодаря этому, в большей устойчивости в отношениях. Люди в этот период предпочитают стабильность и склонны не обращать внимания на мелкие раздражители. В работе, особенно в финансовой деятельности такое поведение уберегает от поспешных решений и связанных с ними потерь. Период не подходит для операций, связанных с риском или требующих быстрых решений. Отношения в этот период тоже спокойные, мягко-чувственные, большое значение придаётся конкретике – как в словах, так и в действиях. Старые проверенные связи ценятся выше, чем новые, пока ещё неопределённые. В телесном контакте ценится мягкость, уютность, нежность. Венера у Близнецов демонстрирует легкость в общении и непостоянство в стремлениях. Венера в этот период поверхностна, и надеяться на возникновение сколько-нибудь глубоких чувств бессмысленно. В финансовом плане Венера будет так же легкомысленна: в это время она легко получает деньги и легко их отдаёт.

Марс в Раке продолжит побуждать людей больше интересоваться собственными, личными делами – домом, хозяйством, семьёй и т.д. В такое время люди не стремятся к новой деятельности, предпочитают не рисковать, и вообще, всё внешнее оценивают как отвлекающее их от главного – своих проблем.

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон в июне будут формировать краткодействующие аспекты ближних планет, гармоничные и напряжённые, поэтому ситуация в течение месяца будет неустойчивой. Собственную активность Овнам лучше проявлять в третьей декаде, а коллективная работа окажется наиболее успешной в первой декаде. Прогноз по выполнению основной работы скорей негативный. Наилучшее условия для неё сформируются в первой декаде, затем преобладающим будет влияние напряжённых аспектов. Для начала долгосрочной деятельности месяц не подходит.

Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами тоже преимущественно неблагоприятный, улучшение наступит только в конце июня, с 25 числа. В первой декаде лучше ни за что серьёзное не приниматься. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами, наоборот, оценивается преимущественно положительно. Здесь только 1 и 5 июня, под влиянием негативного Марса Овны рискуют действовать слишком резко или агрессивно. Поэтому эти дни не подходят для заключения серьёзных договоров. Наиболее благоприятной для работы окажется третья декада, с 22 июня: под воздействием гармоничного аспекта Юпитера с Марсом Овны смогут установить новые контакты и заключить выгодный договор или провести удачную сделку. Хороший момент для существенного продвижения в работе.

Прогноз по финансовой сфере практически такой же: наиболее эффективной окажется третья декада (но и в течение месяца финансовые вопросы будут решаться неплохо). Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, в основном напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни преимущественно отрицательный. Материальное положение неустойчивое.

У Овнов-женщин середина месяца окажется не очень удачной, по крайней мере, для основной работы: в промежуток с 10 по 25 июня в астрологическом фоне преобладает влияние напряжённых аспектов Марса, Сатурна, Солнца. Соответственно, период подходит для проведения разовых операций в начале и конце месяца, и не подходит для начала нового долгосрочного проекта. В середине июня Овны столкнутся с неблагоприятными обстоятельствами объективного характера, что не позволит им проявить свои деловые качества. Особенно неблагоприятным будет промежуток 21 – 25 июня, когда против Овнов будет действовать негативный Сатурн. В этот момент возможна смена работы или должности. Следует проявить осторожность.

Сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается лучше. Некоторые сложности ожидаются 4 – 5, 10 – 11 и 21 – 22 июня: во всех трёх случаях затруднения возникнут из-за Меркурия, поэтому не рекомендуется в эти дни заниматься сложной интеллектуальной деятельностью, вести переговоры, обращаться к руководству. Прогноз по взаимодействию с далекими деловыми партнёрами и сфере финансов одинаковый и преимущественно положительный. Затруднения ожидаются в промежуток 6 – 9 июня: напряжённый аспект Марса с Нептуном может ввести Овнов в заблуждение или заставить принять поспешное решение. Чтобы противостоять ему, Овнам потребуется большая, чем обычно внимательность. Наиболее благоприятное время для работы – до 10 июня и после 22 июня.

Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, но преимущественно благоприятные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни тоже в основном положительный, а затруднения возможны в промежутки 6 – 14 и 29 – 30 июня. Материальное положение тоже неустойчивое, стабильно положительным оно станет в третьей декаде, с 23 июня.

В первой декаде июня у Овнов-мужчин в основной работе сложности ожидаются 1 и 10 июня. Для работы с местными деловыми партнёрами не вполне подходят 1 и 5 июня. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами в основном негативный. Прогноз по финансам положительный, за исключением 1 июня.

У Овнов-женщин в основной деятельности сложности ожидаются тоже 1 и 10 июня. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит промежуток 6 – 9 июня. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами и в сфере финансов проблемы возникнут тоже 6 – 9 июня.

Во второй декаде у Овнов-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности. В сфере основной работы ситуация в основном неблагоприятная. Для взаимодействия с далёкими партнёрами подходит промежуток 16 – 19 июня.

У Овнов-женщин в основной работе ожидаются небольшие затруднения. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами преимущественно благоприятный. В работе с далёкими деловыми партнёрами и в сфере финансов сложности возникнут 13 – 14 и 17 – 18 июня.

В третьей декаде у Овнов-мужчин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Основная работа оценивается негативно. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами до 25 числа будут возникать затруднения, а затем ситуация улучшится.

У Овнов-женщин на третью декаду полностью благоприятный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Основная работа до 25 июня характеризуется отрицательно, а далее положительно. При взаимодействии с далёкими партнёрами трудности могут возникнуть 21 – 22 июня.

Телец

В июне, судя по гороскопу, Тельцам-мужчинам предстоит интенсивная деятельность. Астрологическая ситуация будет сформирована мощными гармоничными аспектами дальних планет: Сатурна, Юпитера, Урана, Нептуна. Напряжённые аспекты тоже проявят себя в середине месяца – в основном это будет негативное влияние Марса и Венеры, но вот по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами гороскоп даёт полностью отрицательный прогноз на весь месяц. По прогнозу, серьёзные проблемы могут возникнуть как в отношениях с партнёрами, так и в пути – если Тельцы отправятся в командировку (во второй половине месяца следует опасаться воздушных перелётов, а также падения с высоты).

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей благоприятный, за исключением промежутка 12 – 14 июня. Негативный Марс неблагоприятно подействует на Тельцов в случае делового общения с коллегами, партнёрами, руководством. Наилучший период для работы – с 17 июня и до конца месяца. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами такой же, но кроме неблагоприятного периода 12 – 14 июня некоторые затруднения возникнут ещё и 4 – 5 июня. Из-за Меркурия и Марса в этот момент не следует вести переговоры и обращаться к руководству или в вышестоящие инстанции. Финансовые вопросы тоже не рекомендуется решать 12 – 14, а также 2 – 3 июня. Ситуация в доме, отношения с близкими полностью благополучные, а прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни полностью отрицательный. Материальное положение в основном благополучное, затруднения ожидаются 13 – 14, 21 – 22, 28 – 30 июня.

У Тельцов-женщин, как и у мужчин, на этот месяц плохой прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Также не рекомендуется отправляться в командировку и, в целом, в течение месяца следует остерегаться падения с высоты. Кроме того, на весь июнь Тельцам рекомендуется исключительно коллективная деятельность: прогноз по одиночной, самостоятельной работе полностью негативный. В основной профессиональной деятельности наиболее благоприятным периодом будет третья декада, точней, промежуток с 18 числа. До этого момента затруднения будут возникать регулярно, как ожидается: 2 – 3, 5 – 7, 10, 12 – 13, 16 – 17 июня. Правда, это будут незначительные сложности, которые не создадут больших неприятностей. Сотрудничество с местными партнёрами в июне в основном будет плодотворным, но в промежутки 4 – 7 и 12 – 17 июня лучше никаких дел с ними не иметь.

Негативное влияние напряжённых аспектов Марса и Меркурия неблагоприятно повлияет на результаты совместной деятельности или переговоры. Всю важную деятельность лучше перенести на вторую половину июня, на период с 17 числа. Финансовая деятельность тоже в целом окажется успешной и тоже вторая половина месяца, с 18 июня, более благоприятна для работы. В первой половине сложности возникнут 2 – 3, 4 – 7, 12 – 13, 16 – 17 июня, хотя скорей всего будут небольшими. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, за исключением 2 и 30 июня. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде июня у Тельцов-мужчин практически полностью положительный прогноз по основной работе. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 4 – 5 июня. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный. В сфере финансов кратковременные затруднения ожидаются 2 – 3 июня.

У Тельцов-женщин в основной работе затруднения возникнут 2 – 3, 4 – 7 июня. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 4 – 7 июня. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный, а по работе с финансами – преимущественно отрицательный.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин в основной работе, при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами и в сфере финансов сложности возникнут 12 – 14 июня. Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами полностью негативный.

У Тельцов-женщин в основной работе помехи ожидаются до 18 июня (затем ситуация улучшится). Прогноз по финансам такой же. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами до 17 июня характеризуется негативно, а далее положительно. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами полностью отрицательный.

В третьей декаде у Тельцов-мужчин полностью положительно оцениваются основная работа, сотрудничество с местными деловыми партнёрами и сфера финансов. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуется негативно.

У Тельцов-женщин прогноз практически такой же.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон в июне остаётся преимущественно напряжённым. По-прежнему негативно будут воздействовать на них аспекты Урана с Луной, Сатурна с Венерой, Юпитера с Меркурием, в также Плутона с Ураном. Гороскоп даёт полностью отрицательный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей. Близнецы столкнутся с вмешательством крупных политических, экономических или иных факторов. Вероятно, от них потребуется полностью поменять тактику своей деятельности, применить новые методы, изменить направление работы. Коллективная деятельность в этом месяце окажется неудачной, Близнецам придётся действовать самостоятельно. Всю ответственную работу лучше перенести в будущее, на более подходящее время.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами в основном положительный на первые две декады, и полностью негативный на третью, с 21 числа. Под влиянием напряжённого аспекта Юпитера с Меркурием неудачными окажутся переговоры и совместная деятельность Близнецов. В первой декаде небольшие сложности ожидаются только 3 – 4 июня. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 14 – 24 июня, а особенно промежуток 15 – 19 июня, когда негативный Марс создаст проблемы в деловых отношениях, а Венера будет подталкивать к легкомысленным поступкам.

Прогноз по финансам в целом положительный, но затруднения возникнут 2 – 4, 14 – 16 и 28 – 29 июня. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение до 13 июня благополучное, затем до 24 июня неудовлетворительное, а потом снова благополучное.

У Близнецов-женщин прогноз на июнь в профессиональном плане скорей неблагоприятный. Хотя напряжённых аспектов в этом месяце не так много, соединение Плутона с Ураном портит всю картину. Оно указывает на вмешательство неких внешних негативных обстоятельств, которые нарушат привычный ход жизни и работы, и Близнецам придётся с этим мириться, так как преодолеть их они не смогут. По этой причине прогноз по основной работе благоприятен только до 9 июня, а затем до конца месяца он отрицательный. Рекомендуется снизить деловую активность.

Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами похожий: начиная с 9 июня, и особенно в промежуток 16 – 18 июня, работа с ними нежелательна. Вероятно, новые деловые партнёры будут действовать против Близнецов, пытаясь их обмануть, но также возможно, что сами Близнецы оценят ситуацию неверно и предпримут неправильные шаги.

Разовые сделки возможны лишь в промежутки 12 – 13 и 29 – 30 июня. Для решения финансовых вопросов лучше всего подходит третья декада, с 20 числа. До этого – в промежуток 9 – 19 июня – лучше никаких действий не предпринимать. В первой декаде затруднения возникнут 3 – 4 июня. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами в основном положительный. Кратковременные затруднения ожидаются 4 – 5, 11, 17 и 21 – 22 июня. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 21 – 26 июня. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 9 июня положительный, а затем преимущественно негативный. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 21 – 25 июня.

В первой декаде июня у Близнецов-мужчин полностью негативный прогноз по основной работе и полностью положительный по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности не подходит промежуток 2 – 4 июня.

У Близнецов-женщин до 9 июня положительно характеризуется основная работа, а также финансовая деятельность (кроме 3 – 4 июня). Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходит 9 – 10 июня, а для работы с местными партнёрами – промежуток 4 – 5 июня.

Во второй декаде у Близнецов-мужчин остаётся полностью отрицательным прогноз по основной работе. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами в целом характеризуется как успешное. Для работы с далёкими деловыми партнёрами подходит только промежуток 11 – 13 июня. В сфере финансов некоторые сложности возникнут 14 – 16 июня.

У Близнецов-женщин гороскоп даёт негативный прогноз для основной работы, финансовой деятельности и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. Взаимодействие с местными партнёрами ожидается успешным.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин отрицательно оцениваются основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. При взаимодействии с далёкими партнёрами сложности могут возникнуть 21 – 24 июня, а в сфере финансов – в промежуток 28 – 29 июня.

У Близнецов-женщин гороскоп отрицательно оценивает основную работу и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по финансам полностью положительный. При взаимодействии с местными партнёрами затруднения ожидаются 21 – 22 июня.

Рак

В июне профессиональная деятельность у Раков-мужчин будет определяться напряжёнными аспектами Урана с Марсом и Сатурном, а также Марса с Нептуном, а финансовая деятельность окажется под влиянием гармоничного аспекта Нептуна с Плутоном. Поэтому в сфере финансов у Раков ожидаются значительные успехи, за исключением промежутка 3 – 5 июня, когда из-за негативного Марса сложится крайне неблагоприятная обстановка для деловой активности. Рекомендуется важные вопросы решать во второй половине месяца. Ситуация в основной профессиональной деятельности будет неустойчивой. Сложности будут возникать регулярно в течение всего месяца, хотя обойдётся без серьёзных провалов. Положение улучшится с 23 июня. Месяц не подходит для значительной деловой активности, выполнения долговременной ответственной работы. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами в целом окажется успешным. Небольшие сложности ожидаются 4 – 5, 11, 18 и 21 – 22 июня. Наилучший период для работы – с 23 июня.

Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами практически полностью отрицательный. Из-за напряжённого аспекта Урана с Сатурном обновление и расширение деятельности, установление новых связей окажется невозможным или потребует слишком больших усилий. Лучше всю деятельность приостановить, перенести на более благоприятный период. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни полностью положительный. Материальное положение в целом благополучное, некоторые затруднения прогнозируются на 4 – 5 и 21 июня.

У Раков-женщин прогноз в профессиональном плане можно считать положительным – за счёт того, что текущие сложности, хотя и будут возникать регулярно, к третьей декаде окажутся преодолены, и ситуация заметно улучшится. Достигнутые к концу месяца результаты вызовут у Раков удовлетворение. Гороскоп даёт одинаковый прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Это указывает на тесную связь между ними. Негативно оцениваются промежутки 5, 7 – 10, 13 – 14 и 21 июня. Точно на эти же даты гороскоп даёт негативный прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности Раков. Соответственно, в эти дни не рекомендуется проявлять инициативу. Также на весь месяц гороскоп отрицательно оценивает коллективную деятельность, поэтому нежелательно в июне демонстрировать свои лидерские качества или принимать на себя ответственность за результат. Ракам лучше вести себя пассивно, не привлекая к себе внимания. Кроме того, месяц не подходит для карьерного роста.

Прогноз по финансовой деятельности положительный, с постепенным улучшением к концу месяца. Только 6 – 8 июня следует воздержаться от проведения операций или быть готовыми к преодолению сложностей. Во втором случае следует проявить больше внимания к обоснованию разумности трат. Кроме того, этот момент не подходит для обращения за финансовой помощью. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 6 – 8 июня.

В первой декаде июня у Раков-мужчин в основной работе затруднения возникнут 5 и 8 – 10 июня. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами сложности возможны 4 – 5 июня. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 3 – 5 июня. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Раков-женщин для выполнения основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами подходит только промежуток 2 – 3 июня. В сфере финансов затруднения возможны 6 – 8 июня.

Во второй декаде у Раков-мужчин полностью положительный прогноз по финансовой деятельности и преимущественно положительный – по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Раков-женщин полностью положительно характеризуется финансовая деятельность. Для выполнения основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами не подходит 13 – 14 июня.

В третьей декаде у Раков-мужчин снова полностью положительно оценивается финансовая деятельность. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются 21 – 22 июня. Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами неблагоприятный.

У Раков-женщин тоже положительно оценивается финансовая деятельность. В основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами кратковременные затруднения могут возникнуть 21 числа.

Лев

У Львов-мужчин прогноз на июнь в профессиональном плане неблагоприятен. В астрологическом фоне преобладает влияние напряжённых аспектов Нептуна с Юпитером и Урана с Меркурием. Гороскоп указывает на неверное направление деятельности Львов под влиянием обмана или самообмана. Месяц не подходит для любой деловой активности: гороскоп даёт негативный прогноз и для основной работы, и для сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами. Период не подходит для ведения переговоров и заключения договоров, установления новых контактов и деловых поездок, командировок. Не рекомендуется в этом месяце обращаться в официальные органы и вышестоящие инстанции, а также в юридические организации. Также на июнь гороскоп негативно оценивает любую самостоятельную деятельность и инициативу Львов.

Никакая творческая активность нежелательна. Не рекомендуется риск. Аспект Урана с Меркурием указывает на проблемы с интеллектуальной деятельностью и деловым общением. Следует проявлять осторожность при принятии решений. Всю важную деятельность лучше отложить. Гороскоп в целом положительно оценивает финансовую деятельность Львов. Небольшие затруднения могут возникнуть 16, 22 – 23, 29 июня. В эти дни не следует спешить с проведение операций. Наилучший период для работы – первая декада июня, до 13 числа. Ситуация в доме, отношения с близкими до 17 июня в основном напряжённые, а затем преимущественно благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение благополучное, но 21 – 22 июня ожидаются затруднения.

У Львов-женщин астрологическую ситуацию в июне тоже определяет напряжённый аспект Нептуна с Юпитером. Так же, как у мужчин, он негативно влияет на основную профессиональную деятельность и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. У Львов продолжается период заблуждения, в результате обмана или самообмана, и из-за этого – некоторого застоя в делах. Период остаётся неподходящим для выполнения серьёзной, ответственной работы, рискованных шагов, инициативы, принятия на себя ответственности. Творческую работу желательно отложить, а также нужно избегать одиночной самостоятельной деятельности.

Период непригоден для заключения контрактов, начала новой долговременной деятельности, установления новых связей. Также в этом месяце нежелательно обращаться в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации. В течение всего месяца Юпитер будет действовать против Львов, поэтому возможности для расширения сферы деловых интересов, если Львы попытаются ими воспользоваться, сработают против них. В этот период интерес Львов заключается в сохранении стабильности, а не в изменениях (в лучшую или худшую стороны). Перемены будут вести к нежелательным результатам. Гороскоп положительно оценивает финансовую деятельность Львов. Здесь только 23 и 29 – 30 июня могут возникнуть небольшие кратковременные трудности. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутков 6 – 9 и 13 – 14 июня. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни такой же. Материальное положение благополучное.

В первой декаде июня у Львов-мужчин гороскоп даёт отрицательный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Финансовая деятельность характеризуется как успешная.

У Львов-женщин прогноз такой же.

Во второй декаде у Львов-мужчин остаётся негативным прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходит 16 июня.

У Львов-женщин тоже прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами полностью отрицательный. В сфере финансов прогноз положительный.

В третьей декаде у Львов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами по-прежнему негативный. Финансовая деятельность характеризуется как успешная, кроме 29 июня.

У Львов-женщин прогноз по финансам положительный, за исключением 29 и 30 июня. Основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами оцениваются негативно.

Дева

У Дев-мужчин прогноз на июнь в профессиональном плане преимущественно благоприятный. В астрологическом фоне главную роль играют гармоничные аспекты Плутона с Нептуном и Сатурном, а также Урана с Луной и Меркурия с Марсом. Напряжённые аспекты сильней всего проявят себя при сотрудничестве Дев с далёкими деловыми партнёрами: в течение всего месяца в этом направлении деятельности Девам будут мешать напряжённые аспекты ближних планет. Правда, их воздействие будет слабым, и серьёзных неприятностей не ожидается, но, тем не менее, Девам нужно быть готовым к разнообразным недоразумениям, срывам, нестыковкам, опозданиям и т.д. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей положительный, с плавным улучшением к концу месяца. Здесь только 3 – 5 июня возможны проблемы или недоразумения в деловом общении, поэтому решение ответственных вопросов лучше перенести на последующие дни.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами практически такой же: работа будет идти успешно, а небольшие сложности ожидаются 3 – 6, 11, 18 и 22 июня. Финансовая деятельность тоже характеризуется как успешная, только в промежуток 6 – 8 июня возникнет опасность принятия неразумного решения – возможно, из-за обмана или спешки. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением промежутков 2 – 5, 17 – 18 и 21 – 22 июня. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

У Дев-женщин гармоничные аспекты Сатурна с Солнцем и Плутона с Нептуном и Сатурном соседствуют с напряжёнными аспектами Солнца с Нептуном и Юпитером, а также Урана с Луной. Поэтому гороскоп на июнь частично благоприятный, и частично – нет. В профессиональном плане напряжённые аспекты Солнца указывают на сложности, которые возникнут при попытке Дев проявить инициативу, лидерские качества при коллективной или одиночной работе. Девы в этом случае вступят в противоборство с более сильными обстоятельствами или с вышестоящими инстанциями, и одержать победу им будет трудно. Поэтому лучше плыть по течению, используя благоприятные ситуации и не ввязываясь в споры и конфликты.

Гороскоп даёт полностью положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. Особенно благоприятными условия станут с 12 июня, когда в действие вступит гармоничный аспект Сатурна с Плутоном. В этот период, благодаря выдержке и сосредоточенности, Девы достигнут значительного успеха в работе. Подходящий момент для смены направления деятельности или должности. Прогноз по основной работе в целом благоприятный, хотя небольшие сложности будут возникать и мешать регулярно. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами тоже будет успешным, а сложности, по гороскопу, возникнут 6 – 8, 13, 21 – 22 июня. Наилучший период для работы: 1 – 6 июня. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение благополучное, кроме промежутка 21 – 22 июня.

В первой декаде июня у Дев-мужчин в основной работе трудности ожидаются 3 – 5 июня. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами в основном отрицательный. В сфере финансов трудности возникнут 6 – 8 июня, а при взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами – в промежутки 1 – 2 и 6 – 8 июня.

У Дев-женщин полностью положительно оцениваются сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность. В основной работе трудности ожидаются 1, 4 – 5 и 10 июня. Для работы с далёкими партнёрами не подходит 6 – 8 июня.

Во второй декаде у Дев-мужчин положительно оцениваются основная работа, сотрудничество с местными деловыми партнёрами, финансовая деятельность. Прогноз по работе с далёкими партнёрами в основном негативный.

У Дев-женщин сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность характеризуются как полностью успешные, а основная работа и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами как преимущественно успешные.

В третьей декаде у Дев-мужчин остаётся положительным прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, финансовой деятельности. Прогноз по работе с далёкими партнёрами отрицательный.

У Дев-женщин положительно оцениваются сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность. В основной работе затруднения ожидаются 21 – 22 и 27 – 29 июня. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами затруднения возникнут 21 – 22 июня.

Весы

У Весов-мужчин в астрологическом фоне июня нет выраженного преобладания гармоничных или напряжённых аспектов: количество тех и других примерно одинаково, все они краткодействующие и умеренно интенсивные. Поэтому месяц будет относительно спокойным, без значительных встрясок, а напряжённые аспекты регулярно будут создавать разнообразные задачи в рамках текущей деятельности. Месяц не очень благоприятен для начала долгосрочного проекта, хотя и препятствий этому нет. В первой половине июня Весам рекомендуется действовать в составе коллектива, а во второй больше полагаться на себя. Прогноз по выполнению основных обязанностей в целом благоприятный. Больше всего проблем будет в третьей декаде, с 12 числа, а наиболее благополучной окажется середина месяца. Никаких особенных результатов достигнуто не будет.

Сотрудничество с местными деловыми партнёрами окажется осложнено действием напряжённых аспектов ближних и дальних планет: Марса, Меркурия, Урана, а также Солнца. Сложности ожидаются в промежутки 5 – 8, 11 – 13, 21 – 22, 24 – 25 и 28 – 30 июня. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами больше подходит вторая половина месяца: в первой ситуация будет неустойчивой. В финансовой деятельности особых успехов не ожидается. Неблагоприятными для работы будут промежутки: 2, 4 – 5, 12 – 13, 21 – 22, 24 – 25, 29 – 30 июня. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, скорей напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на первую половину июня негативный, а на вторую благоприятный. Материальное положение неустойчивое, но скорей благополучное.

У Весов-женщин в астрологическом фоне июня с 18 числа наблюдается напряжённый аспект Сатурна с Марсом, который негативно повлияет на финансовую деятельность Весов. С указанной даты и до конца месяца не рекомендуется заниматься денежными вопросами, принимать на себя ответственность за финансовые операции, рисковать, заключать сомнительные сделки. Все важные задачи следует решить до этого периода или перенести на более благоприятное время. В первые две декады трудности также ожидаются 6 – 8 и 12 – 13 июня, и, вероятно, решения в эти моменты придётся принимать именно Весам (не очень удачные).

В основной профессиональной деятельности трудности возникнут 4 – 8, 11 – 13 и 21 – 22 июня. Эти моменты не подходят для деловых контактов и совместной работы, лучше в это время снизить деловую активность. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами наилучший в этом месяце. Хотя определённые сложности возникнут и в этой работе (4 – 6 и 21 – 22 июня), в целом прогноз указывает на успешное и эффективное сотрудничество. Рекомендуется сосредоточиться на этом направлении. Взаимодействие с далёкими партнёрами, наоборот, не рекомендуется, поскольку большую часть месяца Весы будут натыкаться на разнообразные проблемы, и только с 29 июня ситуация станет благоприятной для работы. Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни скорей отрицательный. Материальное положение в целом благополучное, но 4 – 7 и 21 – 24 будут неудачными периодами.

В первой декаде июня у Весов-мужчин в основной работе трудности возникнут 5 июня. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 5 – 8 июня. В сфере финансов затруднения ожидаются 2 и 4 – 6 июня. Прогноз по работе с далёкими партнёрами отрицательный.

У Весов-женщин тоже прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами негативный. В основной работе затруднения возникнут 4 – 8 июня, а в сфере финансов 6 – 8 июня. Для работы с местными партнёрами не подходит промежуток 4 – 6 июня.

Во второй декаде у Весов-мужчин положительно оцениваются основная работа и финансовая деятельность. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 11 – 13 июня. Прогноз по работе с далёкими партнёрами остаётся негативным.

У Весов-женщин полностью положительно характеризуется сотрудничество с местными деловыми партнёрами. В основной работе некоторые сложности возникнут 11 – 13 июня. Для решения финансовых вопросов подходит только промежуток 14 – 17 июня. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

В третьей декаде у Весов-мужчин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности преимущественно неблагоприятный. При работе с далёкими партнёрами небольшие трудности возникнут 21 – 22 июня.

У Весов-женщин полностью отрицательный прогноз по финансовой деятельности. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 21 – 22 июня. Для работы с далёкими партнёрами подходят только 28 – 30 июня.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин гороскоп на июнь довольно сложный. Астрологическая ситуация сформируется прежде всего из противодействия сильных гармоничных и напряжённых аспектов. Гармоничными будут аспекты Урана с Сатурном и Плутоном, Юпитера с Марсом и Луной, а противостоять им будут аспект Урана с Венерой и, частично, аспект Плутона с Ураном. Хуже всего ситуация сложится для сотрудничества с местными деловыми партнёрами: здесь возможны лишь кратковременные разовые успешные операции. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами, наоборот, можно считать лучшим: на этом направлении только промежуток 17 – 19 июня окажется проблемным. В эти дни Скорпионы могут попасть под обман или принять поспешное решение. Рекомендуется избегать риска. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 1 – 8 июня, но зато очень благоприятен остальной период до конца месяца.

Прогноз по основной профессиональной деятельности положительный, в течение месяца возможны лишь краткие и мелкие затруднения, которые не повлияют на ситуацию. На всякий случай, 30 июня Скорпионам не следует обращаться к руководству с предложениями и вести переговоры с партнёрами. До 25 июня, за исключением промежутка 16 – 19 июня, Скорпионам рекомендуется действовать самостоятельно, проявлять инициативу, деловую активность, а также лидерские качества в коллективной работе. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 10 – 14 июня. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни для первой и третьей декад положительный, а для середины месяца неблагоприятный. Материальное положение неудовлетворительное.

На Скорпионов-женщин почти до конца месяца будет негативно влиять сомнительный аспект Плутона с Ураном. В период до 23 или даже до 27 июня в их жизни и работе будут происходить неблагоприятные для них изменения, на которые Скорпионы скорей всего не смогут влиять. Но желательно всё же попытаться сохранить стабильность, хотя бы отстраняясь от перемен. Возможно, в это время Скорпионы обнаружат новые перспективы, которые со временем могут быть успешно реализованы, но в июне это будет невозможно. В работе указанный аспект проявится при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами, а также в финансовой сфере. При работе с партнёрами значительные трудности ожидаются в промежуток 5 – 22 июня, а в сфере финансов – с начала месяца и до 27 июня. Также на этот период прогнозируются сложности в отношениях в коллективе и с руководством. Момент неблагоприятен в карьерном плане.

Прогноз по выполнению основной работы положительный. Здесь трудности ожидаются только в промежутки 5 – 6 и 17 – 19 июня. В эти дни не следует принимать важных и окончательных решений. В остальное время работа будет идти успешно. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами тоже оценивается в целом положительно: небольшие трудности возникнут тоже 5 – 6, 17 – 19 и ещё 21 июня. Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на период 8 – 27 мая положительный, а на остальное время отрицательный. Материальное положение неустойчивое.

В первой декаде июня у Скорпионов-мужчин полностью благоприятный прогноз для основной работы и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами и сфере финансов отрицательный.

У Скорпионов-женщин тоже негативно оценивается финансовая деятельность. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами подходит только промежуток 1 – 4 июня. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами некоторые затруднения возникнут 5 – 6 июня.

Во второй декаде у Скорпионов-мужчин полностью положительный прогноз для сферы финансов и основной работы. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами затруднения возникнут 16 – 19 июня. Прогноз по работе с местными деловыми партнёрами отрицательный.

У Скорпионов-женщин полностью негативно характеризуются финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными партнёрами слабоотрицательный.

В третьей декаде у Скорпионов-мужчин остаётся благоприятным прогноз по финансовой деятельности, а также полностью положительным становится прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Основная работа оценивается как успешная, прогноз по взаимодействию с местными партнёрами негативный.

У Скорпионов-женщин положительно характеризуются основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Для взаимодействия с далёкими партнёрами не подходит промежуток 21 – 23 июня, а для финансовых операций – промежуток 21 – 26 июня.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин в астрологическом фоне июня значительное влияние будут иметь напряжённые аспекты ближних планет, а также аспект Плутона с Сатурном, который указывает на возникшие противоречия в окружающем мире и их заметное влияние на Стрельцов. В своей работе Стрельцы столкнутся с необходимостью изменений, которые реализует Плутон, и, одновременно – с препятствиями, которые ставит Сатурн на пути этих изменений. Стрельцам придётся прилагать дополнительные усилия, чтобы хотя бы компенсировать негативные последствия такой ситуации, поэтому значительных достижений в работе в этом месяце ждать не приходится. Сильней всего это проявится при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами: здесь прогноз негативный практически на весь месяц (кроме 1 – 2 июня). А также этот период неблагоприятен для карьеры и профессионального статуса Стрельцов.

В основной работе, как и при взаимодействии с местными деловыми партнёрами ситуация несколько лучше, но всё равно в течение всего месяца Стрельцам придётся регулярно сталкиваться с разнообразными трудностями. Особенно негативно оцениваются промежутки 4 – 6 и 12 – 13 июня. Финансовая деятельность в первой декаде будет в основном неудачной, а ситуация улучшится. Сложности далее ожидаются только 18 – 20 и 29 – 30 июня. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, не считая промежутка 11 – 12 июня. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение неустойчивое, преимущественно неудовлетворительное.

В астрологическом фоне у Стрельцов-женщин длительное и устойчивое воздействие гармоничных аспектов Плутона с Нептуном и Сатурном сталкивается с влиянием краткодействующих, но многочисленных аспектов ближних планет. На гороскопе это отражается таким образом, что долгосрочная работа и краткосрочная текущая деятельность оказываются разделены по направлениям деловой активности. В основной профессиональной деятельности и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами в июне будут преобладать соображения близлежащих целей, текущие задачи. При этом в гороскопе заметно влияние напряжённых аспектов, которые будут создавать проблемы в течение всего месяца. Трудности ожидаются в промежутки 4 – 5, 9 – 10, 15 – 16, 20 – 24, 29 – 30 июня.

Долгосрочные задачи и тенденции будут преобладать при взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами. Здесь затруднения отмечаются для промежутков 5 – 7 и 12 – 13 июня (в это время возможны попытки осуществить нереалистичные планы, идеи, и этого следует избежать). На остальное время прогноз благоприятный. Лучше всего оценивается финансовая деятельность Стрельцов – она полностью положительная в течение всего месяца. И, видимо, с этим связано прогнозируемое укрепление профессионального положения, может быть, продвижение в карьере или некое существенное поощрение. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение неустойчивое и скорей неудовлетворительное.

В первой декаде июня у Стрельцов-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами сложности ожидаются 4 – 6 июня. Прогноз по финансовой деятельности и взаимодействию с далёкими партнёрами преимущественно отрицательный.

У Стрельцов-женщин полностью положительный прогноз по сфере финансов. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами трудности возникнут 5 – 7 июня. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами преимущественно отрицательный.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами большей частью негативный. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 18 – 20 июня. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами полностью отрицательный.

У Стрельцов-женщин прогноз по финансам полностью благоприятный. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами сложности ожидаются 12 – 13 июня. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами негативный.

В третьей декаде у Стрельцов-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами сложности ожидаются 21 – 22 июня. Финансовая деятельность оценивается как успешная в течение 21 – 28 июня, и неудачная в конце месяца, 29 – 30 июня. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Стрельцов-женщин гороскоп даёт полностью положительный прогноз по финансам и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для выполнения основной работы и взаимодействия с местными партнёрами подходит только промежуток 24 – 28 июня.

Козерог

В астрологическом фоне июня у Козерогов-мужчин значительное место занимают напряжённые аспекты ближних и дальних планет. Вследствие этого, на протяжении всего месяца и во всей деятельности Козероги будут сталкиваться с трудностями и препятствиями. Из немногочисленных гармоничных аспектов наиболее влиятельным окажется аспект Сатурна с Плутоном, который проявит себя в финансовой сфере. Это в июне единственная область деятельности, где Козероги не встретят проблем. Только 6 и 8 июня им следует отвергнуть сомнительные возможности быстрого обогащения или достижения успеха. Рекомендуется не принимать ответственных финансовых решений.

Прогноз по основной деятельности в значительной мере негативный. Большую часть месяца Козерогам придётся преодолевать различные препятствия, устранять помехи, решать неожиданные проблемы. Относительно успешной их деятельность будет в короткие периоды 7 – 10, 12 – 14, 18 – 19, 26 – 28 июня. Этого достаточно для разовых сделок, небольших операций, но развить успех не получится. Такая же ситуация сложится и во время сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами – разве что с далёкими партнёрами во второй половине месяца станет возможным начало долгосрочного проекта. Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение неустойчивое, скорей неудовлетворительное.

У Козерогов-женщин в астрологическом фоне июня положительное воздействие будет оказывать гармоничный аспект Сатурна с Плутоном. Его влияние распространится на сферу основной профессиональной деятельности и на финансы. В основной работе заметные проблемы возникнут только в третьей декаде, 21 – 23 июня. В этот момент на Козерогов будет влиять целое скопление напряжённых аспектов Солнца с Марсом, Меркурием и другими планетами, что скажется на отношениях с коллегами, партнёрами, руководством и может привести к непредсказуемым результатам. Поэтому Козерогам лучше в это время проявить осторожность.

В финансовой сфере проблемы могут возникнуть 6 – 7 и 9 июня. Они будут связаны с воздействием Нептуна и, потому, с возможным обманом или самообманом под впечатлением от искажённой реальности. В это дни никаких практических решений лучше не принимать. В остальное время финансовая деятельность Козерогов будет успешной. В отношениях с местными и далёкими деловыми партнёрами господствовать будут напряжённые аспекты, в основном, Марса и Меркурия. Общий прогноз по этим направлениям деятельности негативный. Возможны лишь разовые успешные сделки. Все перспективные проекты и важные решения желательно отложить до лучших времён.

В третьей декаде сотрудничество с партнёрами не рекомендуется вообще. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, кроме промежутка 20 – 25 июня. Материальное положение благополучное, но 5 и 21 – 23 июня ожидаются затруднения.

В первой декаде июня у Козерогов-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами трудности ожидаются 2 и 4 – 5 июня. Прогноз по финансам положительный, за исключением 6 и 8 июня. При взаимодействии с далёкими партнёрами трудности возникнут в промежуток 4 – 9 июня.

У Козерогов-женщин положительный прогноз по основной работе. В сфере финансов затруднения возможны 6 – 7 и 9 июня. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами сложности возникнут 5 июня. Прогноз по работе с далёкими партнёрами негативный.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин полностью положительный прогноз по финансам. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами затруднения возникнут 13 – 14 июня. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами положительный, за исключением промежутка 15 – 17 июня.

У Козерогов-женщин полностью положительно характеризуются основная работа и финансовая деятельность. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит промежуток 17 – 20 июня. Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами в основном негативный.

В третьей декаде у Козерогов-мужчин преимущественно положительный прогноз по финансовой сфере и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными партнёрами преимущественно отрицательный.

У Козерогов-женщин полностью негативный прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Дл выполнения основной работы не подходит промежуток 21 – 23 июня. Прогноз по финансам благоприятный.

Водолей

У Водолеев-мужчин июнь в профессиональном плане будет неудачным. По большому счету ситуацию в этом месяце предопределяют негативный Сатурн и аспект Плутона с Венерой. На весь месяц Сатурн перекроет возможности развития в профессиональной деятельности и расширения сферы деловых интересов. Правда, останется возможность смены места работы, должности или направления деятельности, но и в этом случае об успехах говорить не приходится: Водолеи окажутся в трудной новой ситуации. В целом по прогнозу у Водолеев в июне возникнут проблемы с профессиональным положением и карьерой, сложности в коллективной работе, в отношениях с руководством и далёкими деловыми партнёрами.

Также на весь месяц гороскоп даёт негативный прогноз по финансовой деятельности Водолеев – из-за Венеры. Не рекомендуется принимать важные решения в этой области, предпочтительно стремиться к сохранению всего как есть, откладывая изменения на будущее. Следует учитывать влияние внешних факторов, которыми Водолеи управлять не могут: в июне изменения неблагоприятны – не в интересах Водолеев. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами лучше (он одинаковый). Больших успехов Водолеи, правда, не достигнут, но зато им удастся удержать ситуацию под контролем. Следует опасаться сложностей 4 – 7, 12 – 13 и 19 – 22 июня. Ситуация в доме, отношения с близкими 5 – 7 и 12 – 13 и 21 – 22 июня характеризуются как напряжённые, а в остальное время как благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, не считая промежутков 4 и 7 – 9 июня. Материальное положение до 26 июня неудовлетворительное.

У Водолеев-женщин в астрологическом фоне существенную роль играют гармоничные аспекты Плутона с Луной, Сатурном и Нептуном и напряжённые аспекты Сатурна и Марса. Гармоничные аспекты обеспечат положительные результаты в деятельности Водолеев в сфере финансов и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами, а также помогут достигнуть успеха при самостоятельной работе. Напряжённые аспекты создадут трудности в основной деятельности и при контактах с далёкими партнёрами. Также из-за них возникнут определённые негативные моменты в общении Водолеев с коллегами и руководством. Негативный Сатурн будет действовать в первой декаде до 7 числа, в связи с чем, Водолеям рекомендуется проявлять осторожность в общении. А в промежуток 5 – 7 июня, под влиянием напряжённого Марса возникнет опасная ситуация в финансовой сфере.

Водолеям не следует в этот момент принимать самостоятельного решения, предпринимать какие-либо действия. Всю финансовую работу необходимо отдать другим лицам, либо перенести на другие дни. За исключением указанного момента прогноз по финансовой деятельности благоприятный до конца месяца. В основной работе трудности ожидаются 5, 6, 12 – 13, 17 – 19, 21 – 22 и 26 – 28 июня. При работе с далёкими партнёрами сложные моменты возникнут 2 – 7, 11 – 13, 15 – 18, 25 – 26, 29 – 30 июня. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением промежутков 3 – 4 и 20 – 22 июня. Материальное положение благополучное, кроме 5, 17 – 19, 21 – 22 июня.

В первой декаде июня у Водолеев-мужчин полностью отрицательный прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами трудности возникнут 4 – 7 июня.

У Водолеев-женщин благоприятный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В основной работе затруднения ожидаются 5 июня. Для решения финансовых вопросов не подходит 5 – 7 июня. При работе с далёкими партнёрами трудности ожидаются 2 – 7 июня.

Во второй декаде у Водолеев-мужчин остаётся негативным прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются 12 – 13 и 19 – 20 июня.

У Водолеев-женщин гороскоп даёт благоприятный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансам. Прогноз по основной работе и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин по-прежнему отрицательный прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для выполнения основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит 21 – 22 июня.

У Водолеев-женщин положительно оценивается финансовая деятельность. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами сложности возникнут 21 – 22 и 26 – 28 июня. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами преимущественно негативный.

Рыбы

В июне у Рыб-мужчин ситуация в профессиональном плане остаётся преимущественно благоприятной. Астрологический фон сформируется в основном гармоничным аспектом Урана с Солнцем и напряжённым аспектом Урана с Юпитером. Прежде всего, это сочетание указывает на нежелательность инициативы, самостоятельной активности Рыб. Преобладающим мотивом действий должно стать не расширение сферы деловых интересов, а укрепление своего профессионального положения и сохранение стабильности. Рыбы должны следовать за изменениями, происходящими независимо от их желаний, а собственные попытки действовать потерпят крах.

Прогноз по выполнению основной работы положительный на весь месяц, однако, больших достижений явно не будет: гороскоп указывает на успехи в текущей деятельности, и они невелики. Прогноз по финансам тоже положительный, но в промежуток 23 – 24 июня следует с большим вниманием отнестись к тратам, чтобы не допустить потерь. Вероятно, это будет связано с совместной работой с местными деловыми партнёрами. В прогнозе по этому направлению деятельности этот промежуток тоже выглядит подозрительно. Также некоторые проблемы с партнёрами ожидаются 5 – 6 и 21 – 22 июня.

Прогноз по сотрудничеству с далёкими партнёрами положительный на первую декаду и отрицательный на остальное время (за исключением промежутка 17 – 19 июня). Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное, кроме промежутка 21 – 24 июня.

У Рыб-женщин напряжённый аспект Урана с Юпитером блокирует работу с далёкими деловыми партнёрами и воспрепятствует расширению сферы деловых интересов, обновлению своей деятельности. Но также этот аспект может уберегать Рыб от принятия легкомысленных, непродуманных или непрактичных решений. В любом случае, Рыбам в июне следует избегать совместной деятельности с далёкими партнёрами, а также командировок, дальних поездок (неприятности могут возникнуть и в дороге). Прогноз по выполнению основной работы положительный на весь месяц, небольшие затруднения возможны лишь 19 и 22 июня. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами тоже характеризуется как успешное. Некоторые трудности ожидают Рыб 4 – 5, 18 – 19 и 21 – 22 июня. В эти дни, из-за негативного Меркурия, деловые контакты нежелательны. В финансовой сфере ситуация будет неустойчивой, а в третьей декаде вообще никакая работа не рекомендуется. В предыдущие периоды нежелательно действовать 4 – 6 и 12 – 13 июня. В эти дни могут происходить неожиданные и неприятные события, которые полностью расстроят планы Рыб. В июне следует отказаться от самостоятельной, одиночной работы, от принятия на себя ответственности, от рискованных решений: Рыбам следует плыть по течению. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, но скорей благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, но проблемы могут возникнуть 1, 10 и 18 июня. Материальное положение неустойчивое: 1, 5, 10, 21 – 22 оно неудовлетворительное, а в остальные дни благополучное.

В первой декаде июня у Рыб-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по основной работе и финансовой сфере. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами некоторые сложности ожидаются 4 – 6 июня, а при работе с далёкими партнёрами – в промежуток 9 – 10 июня.

У Рыб-женщин положительно оценивается основная работа. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 4 – 6 июня. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возможны 4 – 5 июня. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

Во второй декаде у Рыб-мужчин гороскоп положительно оценивает основную работу, сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовую деятельность. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами негативный (кроме 16 – 19 июня).

У Рыб-женщин гороскоп даёт положительный прогноз по основной работе (кроме 19 июня), сотрудничеству с местными деловыми партнёрами (кроме 18 – 19 июня) и финансам (кроме 12 июня). Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

В третьей декаде у Рыб-мужчин гороскоп положительно оценивает основную работу. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются 21 – 24 июня. В сфере финансов проблемы возможны 23 – 24 июня. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Рыб-женщин в основной работе сложности возникнут 22 июня, а при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами – в промежуток 21 – 22 июня. Прогноз по финансам и сотрудничеству далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

Москва, Денис Ясинский

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