В мэрии Челябинска нашли нового замглавы города

Вице-мэром Челябинска стал Сергей Авдеев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместителем главы города по социальному развитию назначен Сергей Авдеев, до этого возглавлявший управление по делам молодежи. Об этом сообщил мэр Челябинска Владимир Елистратов.

Исполнять обязанности начальника управления по делам молодежи будет Наталья Хенкина, до этого бывшая замначальника управления.

Напомним, об увольнении предыдущего вице-мэра – Игоря Лопаткина – стало известно на минувшей неделе. Чиновник подал в отставку, не найдя взаимопонимания с новым руководителем Челябинска.

Сергей Авдеев родился в 1977 году в Тарту (Эстония). В 2002 году окончил Челябинскую государственную медицинскую академию. С 2001-го руководитель отдела профилактики Центра СПИД Клиники ЧГМА. В 2006 году назначается на должность директора МУ ЦПС «Компас». С 2010 года – начальник управления по делам молодежи администрации города Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.06.19

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