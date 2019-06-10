Челябинец упал в яму с кипятком рядом с домом

Житель Челябинска провалился в яму с горячей водой у подъезда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕДДС Челябинска, инцидент произошел в Металлургическом районе города вечером минувшей пятницы, 7 июня.

31-летний мужчина упал в грунтовый провал, образовавшийся в результате повреждения теплотрассы возле одного из подъездов многоквартирного жилого дома. В диаметре яма достигала 50 сантиметров, глубиной – около 1 метра.

Из провала горожанин выбрался сам и вызвал скорую медицинскую помощь. Медики госпитализировали челябинца в ожоговое отделение больницы с термическими ожогами нижних конечностей 2-3 степени, 15% тела.

Работники МУП «ЧКТС» огородили поврежденный участок теплотрассы и место провала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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