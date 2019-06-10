В Челябинске религиозный фанатик похитил ребенка

Южноуралец со своеобразными убеждениями похитил маленького сына.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Ленинском районе Челябинска в минувшее воскресенье, 9 июня.

По словам матери похищенного, ее пятилетнего сына похитил биологический отец ребенка. Сама челябинка вышла замуж уже после рождения мальчика. Её супруг усыновил ребенка, и в документах именно муж указан в качестве отца маленького челябинца.

Однако, настоящий отец не оставил семью в покое. Мужчина, которого челябинка считает религиозным фанатиком, по ее словам, продолжал преследовать супругов, требуя отдать сына ему. Сам он не принимает современную цивилизацию, с недоверием относится к медицине. Сына он мечтал воспитывать в землянке, изолировав от действующей системы образования.

«По словам матери, когда произошло похищение, человек приблизился к машине внезапно. Сначала требовал поговорить, а затем просто выхватил мальчика из машины и побежал, – пишет 31tv.ru. – За похитителем погнались муж женщины и его друг. Однако мужчине удалось скрыться, брызнув в лицо одному из преследователей из баллончика».

О похищении сообщили в полицию. В настоящее время ведется поиск малыша.

Челябинск, Виктор Елисеев

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