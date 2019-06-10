Ищите объезд: в Челябинске на полтора месяца закрыли движение по одной из улиц

В Челябинске прекращено движение на одной из улиц Курчатовского района.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением капитального ремонта участка теплотрассы до 25 июля будет закрыто движение транспорта по улице Красного Урала на участке от проспекта Победы до Комсомольского проспекта.
Нарушенное благоустройство должно быть восстановлено до 9 августа.
Водителей просят следовать схемам объезда и заранее планировать свой маршрут.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 10.06.19
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