Ищите объезд: в Челябинске на полтора месяца закрыли движение по одной из улиц

В Челябинске прекращено движение на одной из улиц Курчатовского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением капитального ремонта участка теплотрассы до 25 июля будет закрыто движение транспорта по улице Красного Урала на участке от проспекта Победы до Комсомольского проспекта.

Нарушенное благоустройство должно быть восстановлено до 9 августа.

Водителей просят следовать схемам объезда и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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