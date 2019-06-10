Женщина и ребенок выпали из подъемника на горнолыжной базе (ВИДЕО)

Жительница Челябинской области пострадала, сорвавшись с открытого подъемника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в субботу, 8 июня, на горнолыжной базе в Абзаково.

Жительница Магнитогорска с дочерью и маленьким сыном решила прокатиться на открытом подъемнике. Однако поездка не задалась. По словам пострадавшей, вместо двух сотрудников подъемника, в кресло её и шестилетнего мальчика усаживал один (дочь находилась в другом кресле). Возможно, посетителей недостаточно закрепили в кресле. Но, когда началось движение, мальчик начал съезжать. Попытавшуюся удержать его женщину также потянуло вниз. В итоге, горожанка с сыном оказались висящими над землей. Ребенка женщина сумела забросить на специальную удерживающую сетку, а сама осталась висеть.

«Мужчина был один наверху, хотя по технике безопасности их должно быть двое. Он кричит мне: «Ребенка брось!». Я сына на сетку кинула. Ну, и пока он ребенку там говорил: «выкарабкивайся», подъемник отъехал от стоянки, от сетки. Расстояние приличное. Я какое-то время висела, зацепившись за поручень, на одной руке. Вверх залезть не смогла – нет такой подготовки», – цитирует MagCity пострадавшую.

Помогли женщине посетители горнолыжного центра. Они растянули одеяло и сказали, чтобы та прыгала.

Однако удержать ткань люди не сумели, и жительница Магнитогорска упала на ноги, повредив позвоночник.

Сейчас она ждет операции в больнице Белорецка. Женщина говорит, что может двигать ногами, но каждое движение отзывается болью.

Отметим, что, обсуждая это происшествие в соцсетях, большинство комментаторов обвиняют саму женщину, заявляя: мы тоже на этом подъемнике ездили и не упали. И только единицы говорят о необходимости ужесточить правила безопасности использования открытых подъемников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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