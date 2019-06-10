В Челябинской области – первые стобалльники ЕГЭ-2019

Опубликованы первые результаты ЕГЭ в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, государственной экзаменационной комиссией утверждены результаты единого государственного экзамена по литературе, географии и базовой математике.

11 июня – официальный день ознакомления с результатами. Участники могут узнать результаты в своей общеобразовательной организации и на официальном информационном портале ЕГЭ.

«С первыми экзаменами наши ребята справились на очень высоком уровне. Базовую математику половина участников сдала на максимально возможные 5 баллов, а экзамены по литературе и географии порадовали нас первыми стобалльниками основного периода, – рассказала исполняющий обязанности первого заместителя министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова. – ЕГЭ по литературе на высший балл сдали 15 человек, еще 145 участников (18%) набрали более 80 баллов. По результатам ЕГЭ по географии у нас два стобалльника. Следует отметить, что ЕГЭ по географии – самый «маленький» из экзаменов по выбору, – его сдавали всего 200 человек».

Челябинск, Виктор Елисеев

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