Южноуральские таможенники задержали тысячу литров «свадебного» алкоголя из Казахстана

В Челябинской области таможня задержала микроавтобус с алкоголем, ехавший из Казахстана в Екатеринбург.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, мобильной группой ведомства совместно с региональным пограничным управлением ФСБ России был задержан автомобиль с нелегальной водкой.

«Фиат» со 180 коробками алкоголя следовал из Казахстана в Российскую Федерацию. 2160 бутылок водки не имели специальных акцизных марок, а значит, продукция была ввезена незаконно. Со слов хозяйки груза, более 1 тысячи литров алкоголя везли на свадьбу родственников в Екатеринбург.

«По законодательству на всю алкогольную продукцию должны быть нанесены акцизные марки, а торговый оборот немаркированной продукции запрещен», – комментирует Денис Соляников, начальник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Челябинской таможни.

Товар изъят в полном объеме и передан сотрудникам полиции для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 171.1 УК РФ. Максимальная мера наказания статьи предусматривает лишение свободы до 3-х лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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