В Копейске пьяный посетитель сауны набросился на девушку-администратора

В пригороде Челябинска неадекватный посетитель чуть не убил девушку-администратора сауны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе охранного предприятия «Витязь», инцидент произошел в ночь с 7 на 8 июня в одной из саун Копейска.

В 23:00 пятницы, 7 июня, в заведение пришел изрядно выпивший клиент. Он снял номер на час. По истечении оплаченного времени копейчанин неожиданно ввалился в комнату администратора, заявил, что та украла у него деньги и теперь, дабы хоть как-то загладить свою вину, должна вступить с ним в интимную связь. Получив отказ, неадекват впал в ярость. Он схватил девушку, начал заламывать ей руки, а затем и вовсе взял за волосы и стал душить. «Хочешь ли ты жить???" – кричал он, повторяя один и тот же вопрос. Каким-то чудом администратору удалось вырваться из рук безумца и нажать тревожную кнопку.

Визит в сауну сотрудников охранного предприятия явно не обрадовал копейчанина. Он бросился на бойцов с кулаками. Через несколько минут, силами сотрудников ГБР бунтарь был обездвижен, и уже дожидался сотрудников полиции.

Сейчас по поводу этого инцидента полиция ведет доследственную проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.06.19

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