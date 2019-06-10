Трех южноуральцев выгнали с ЕГЭ по обществознанию

В Челябинской области трех выпускников выгнали с ЕГЭ за шпаргалки и телефоны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, сегодня, 10 июня, 6276 человек сдавали единый государственный экзамен по обществознанию.

Экзаменационная работа состояла из двух частей, содержащих 29 заданий. В первой части было необходимо решить 20 заданий с кратким ответом, во второй – 9 с развернутым. Продолжительность экзамена составила 3 часа и 55 минут (235 минут).

«В области вновь были удалены с экзамена трое выпускников. В Миассе один из участников ЕГЭ по обществознанию попытался воспользоваться шпаргалкой, у участников в Челябинске и Брединском районе были обнаружены при себе сотовые телефоны. Результаты их экзаменационных работ аннулированы. Напоминаю еще раз о запрете на использование любых бумажных и электронных справочных материалов и средств связи», – прокомментировал директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

Все нарушившие порядок проведения ЕГЭ на экзаменах по выбору, смогут пересдать экзамены не ранее чем через год.

Напомним, что для поступления в вузы необходимо набрать не менее 42 баллов. Результаты ЕГЭ по обществознанию станут известны не позднее 25 июня.

С расписанием ЕГЭ и ГВЭ году можно ознакомиться на сайте официального информационного портала единого государственного экзамена.

В период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ГИА можно обращаться по телефону +7 (351) 263-25-17.

Челябинск, Виктор Елисеев

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