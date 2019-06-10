«Салют» из кипящего масла на ярмарке в Еманжелинске обернулся уголовным делом

В Челябинской области возбуждено уголовное дело после того, как кипящее масло вылилось из фритюрница на троих детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено результатам доследственной проверки.

Инцидент произошел 9 мая этого года на ярмарке в сквере Еманжелинска: в помещении торговой палатки произошло опрокидывание фритюрницы. В результате кипящее растительное масло попало на ноги находившихся рядом троих детей в возрасте от 6-ти до 17-ти лет, которые были доставлены в лечебное учреждение с ожогами различной степени тяжести.

По итогам доследственной проверки следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В настоящее время по уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.06.19

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