Юная жительница Уфалея обокрала мастера, пока тот чинил ей телефон

Полицейские Верхнего Уфалея раскрыли кражу золотых изделий на 45 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть полиции Верхнего Уфалея обратилась 52-летняя местная жительница с заявлением о том, что из ее квартиры были похищены золотые изделия общей стоимостью свыше 45 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержана ранее не судимая 20-летняя подозреваемая. Установлено, что она пришла в квартиру к потерпевшей, чтобы отремонтировать сотовый телефон. Ремонтом гаджетов на дому занимается супруг потерпевшей, и пока он чинил телефон, девушка похитила из шкатулки драгоценности. О пропаже ценных вещей владельцы квартиры узнали спустя несколько дней.

По данному факту в следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Похищенное имущество девушка успела сдать в ломбард, однако оно будет изъято полицейскими и возвращено законной владелице.

Челябинск, Виктор Елисеев

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