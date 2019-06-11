Завотделением больницы Пласта получила «условку» за гибель нерожденного младенца

В Пласте вынесен приговор заведующей акушерским отделением за халатность, повлекшую гибель нерожденного ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Пластский городской суд вынес приговор в отношении заведующей акушерским отделением ГБУЗ «Городская больница города Пласт». Она признана виновной в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В суде установлено, что в сентябре 2017 года пациентка на 40 неделе беременности обратилась в акушерское отделение за медицинской помощью с жалобами на отхождение околоплодных вод. Но заведующая акушерским отделением, врач акушер-гинеколог решила, что ничего страшного не произошло. Женщину она отправила домой, даже не зафиксировав факт медицинского осмотра. В результате бездействия медика плод, находившийся в утробе, погиб.

В ходе судебного разбирательства завотделением вину так и не признала. Однако совокупность представленных государственным обвинителем доказательств убедила суд в виновности подсудимой.

Суд назначил виновной наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься медицинской деятельностью на срок 1 год 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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