В суд Копейска направлено дело «отзывчивого» сотрудника колонии

Сотрудник исправительного учреждения Копейска предстанет перед судом за получение взяток и злоупотребление должностными полномочиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Копейска утвердило обвинительное заключение в отношении начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ «Исправительная колония № 6 ГУФСИН России по Челябинской области». Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и мелком взяточничестве.

Установлено, что мужчина в период с сентября 2015 по ноябрь 2018 года, злоупотребляя своим должностным положением, по просьбе осужденных пронес на территорию исправительного учреждения 69 мобильных телефонов. Общая сумма взяток за совершение преступлений составила 237 400 рублей.

Преступление раскрыто сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области при участии сотрудников оперативного отдела ИК-6 и управления собственной безопасности регионального ГУФСИН.

Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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