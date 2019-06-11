В Челябинской области семилетний ребенок погиб, играя в прятки

В южноуральском городке маленький мальчик погиб, прикоснувшись к электроплите.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла в начале июня в квартире в городе Миньяр.
7-летний ребенок получил смертельную травму от удара электрическим током. По данному факту следственными органами регионального управления СКР проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, в момент трагедии мальчик находился дома вместе с матерью и другом. Во время игры ребенок спрятался за электроплиту, которая, по словам матери, имела признаки неисправности. Прикоснувшись к задней поверхности электроплиты, мальчик получил смертельную травму от удара электрическим током.
В настоящее время выполняются необходимые проверочные действия, направленные на установление обстоятельств получения мальчиком электротравмы, назначено судебно-медицинское исследование.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 11.06.19
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