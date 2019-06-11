Южноуральского подростка подозревают в изнасиловании двух воспитанниц интерната

В Магнитогорске 14-летнего школьника подозревают в сексуальном насилии над двумя воспитанницами интерната.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Магнитогорске возбудили уголовное дело в отношении воспитанника коррекционной школы-интерната. 14-летнего южноуральца подозревают в нескольких эпизодах сексуального насилия над девочками из этого же образовательного учреждения.

Пока в качестве пострадавших в материалах дела проходят две девочки 12 и 14 лет из этой же коррекционной школы. Сейчас подозреваемого подростка проверяют на причастность к аналогичным преступления в отношении других воспитанников интерната.

«Мы до сих пор в шоке от случившегося, – цитирует «Верстов.Инфо» начальника городского отдела по делам несовершеннолетних Любовь Щебуняеву. – За двадцать один год, что работаю здесь, подобное случается впервые. Могу только сказать, что в этой школе учатся дети с серьезными отклонениями в развитии. Все остальное – тайна следствия».

Челябинск, Виктор Елисеев

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