В Челябинске енот пытался взять штурмом пивной магазин

В Челябинске енот пытался проникнуть в пивной магазин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане заметили животное возле дома №63 на улице Энгельса. Зверек забрался на крыльцо магазина «Пиватория», а потом встал на задние лапы, пытаясь дотянуться до стекла входной двери. В этот момент его сфотографировали прохожие и выложили фотографии в соцсетях.

Фото группы «Нетипичный Челябинск» (Vk)

«Он за пивом зайти хочет, а не дотягивается», – отреагировали горожане. «Алкоголик походу – с утра уже в магазин долбится». «Раз не дотягивается – значит, 18 нет. Нефиг».

Впрочем, большинство комментаторов были не склонный шутить на пивную тему, а озаботились судьбой зверька: они высказывали опасения, что енота могут разорваться собаки. Или поймают дети, которые затискают животное до смерти. Нашлись даже желающие забрать енота к себе домой.

Но оказалось, что зверь сбежал из контактного зоопарка «Мир енотов», расположенного в том же здании. Сотрудники зоопарка поймали беглеца – до пива он так и не добрался.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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