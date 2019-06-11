«Гроза «эко-экстремистов» Ирина Гехт заявила об уходе из Совета Федерации

Представитель Челябинской области в Совете Федерации Ирина Гехт покинет верхнюю палату парламента после осенних выборов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ирина Гехт – одна из девяти сенаторов, чью отставку из Совфеда можно считать данностью.

Формально уход представительницы Южного Урала, объявившей несколько лет назад войну «экологическим экстремистам» (воинственную риторику сенаторши связывают в противостоянием в регионе Русской медной компании и противников строительства под Челябинском Томинского ГОКа), обусловлен сентябрьскими губернаторскими выборами, после которых и пройдет ротация в Совете Федерации.

О том, что г-жа Гехт уже точно покинет верхнюю палату Федерального Собрания, сообщает РБК: она сама подтвердила эту информацию изданию. Возможно, она вернется в правительство Челябинской области, где при губернаторе Михаиле Юревиче занимала пост вице-губернатора по социальным вопросам.

Кроме того, Совет Федерации покинут, по информации источников агентства, представитель Марий Эл Наталия Дементьева, глава комитета по обороне Виктор Озеров (Хабаровский край), член комитета по природопользованию Ильдус Ахметзянов (Татарстан), член комитета по обороне Оксана Бурико (Республика Тыва), представитель комитета по региональной политике, экс-глава Движения женщин России Екатерина Лахова (Брянская область), председатель комитета по науке Зинаида Драгункина (Москова), член комитета по международным делам Ольга Тимофеева (Севастополь), а также зампредседателя комитета по бюджету Елена Перминова (Курганская область).

Челябинск, Виктор Елисеев

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