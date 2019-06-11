Жительница Челябинской области купила конфету с ртутью

Роспотребнадзор нашел ртуть в конфете, купленной копейчанкой.

Напомним, насторожившую ее покупку жительница Копейска сделала в одном из магазинов города на прошлой неделе. Надкусив конфету, она заметила, как из сладости выкатилось вещество, подозрительно похожее на ртуть.

Дочь копейчанки вызвала экстренные службы. Растекшуюся по столу «начинку» направили на анализ в Роспотребнадзор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники надзорного ведомства подтвердили опасения: в конфете, действительно, находилась ртуть. Ее содержание составило более 5 мгкг – в 10 раз выше нормы. Между тем, на фабрике-производителе конфет не могут объяснить инцидент. «Сейчас ведётся служебное расследование, – цитирует 31.tv.ru представителей предприятия. – Возможно, обратившаяся женщина преследует свои цели. Уже были случаи, когда покупатели закачивали шприцами в конфеты различные вещества и требовали денег».

В свое оправдание на фабрике заверяют, что на предприятии нет ртутьсодержащего оборудования. Да и обертку, в которую была завернута конфета, производитель перестал использовать еще в прошлом году, утверждают в компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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