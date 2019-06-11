Двух девятиклассников выгнали с ОГЭ по биологии в Челябинской области

Двух участников ОГЭ в Челябинской области поймали с сотовыми телефонами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, сегодня, 11 июня в рамках государственной итоговой аттестации в 9-х классах состоялись экзамены по четырем предметам: литературе, физике, биологии, информатике и ИКТ.

Половина участников – более 8 тысяч – сдавала в этот день ОГЭ по биологии. Продолжительность экзамена составила 3 часа, в ходе которых девятиклассники решали 32 задания.

Двое участников в ходе ОГЭ по биологии предприняли попытку воспользоваться сотовыми телефонами, вследствие чего были удалены с экзамена. Результаты их работ были аннулированы.

Работу по физике в этот день выполняли 3,7 тысяч девятиклассников. Им было необходимо решить 26 заданий также в течение 3 часов.

Для 4 тысяч обучающихся 9-х классов прошел ОГЭ по информатике и ИКТ. В экзаменационной работе им требовалось выполнить 20 заданий в течение 2 часов 30 минут. Напомним, 10 тысяч школьников уже сдали этот экзамен 4 июня.

Самым немногочисленным стал экзамен по литературе. 807 участников должны были написать анализ предложенного текста художественного произведения и сочинение на одну из двух тем. Продолжительность экзамена составила 3 часа 55 минут (235 минут).

Для 61 школьника в этот день прошел государственный выпускной экзамен. 58 человек сдавали биологию, двое – физику, и один участник – информатику и ИКТ.

«На этой неделе завершается основная волна сдачи государственных экзаменов в 9-х классах. В пятницу, 14 июня, пройдут экзамены по истории, физике и географии. Резервные дни начнутся с 25 июня и завершатся 2 июля», – проинформировала Елена Тюрина, начальник управления начального, основного, среднего общего образования министерства образования и науки Челябинской области. С расписанием ОГЭ и ГВЭ-9 в 2019 году можно ознакомиться на сайте официального информационного портала государственной итоговой аттестации.

По всем интересующим вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации можно обратиться по телефону «горячей линии» +7 (351) 263-25-17.

Челябинск, Виктор Елисеев

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