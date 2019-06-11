В центре Магнитогорска фура врезалась в трамвай

«КамАЗ» спровоцировал ДТП с трамваем в центре Магнитогорска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла вчера, 10 июня, на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Грязнова. Один из очевидцев ДТП разместил запись со своего видеорегистратора в социальных сетях.

По мнению большинства горожан, виновником аварии стал водитель грузовика. На видео видно, как «КамАЗ», пренебрегая очередностью проезда, врезается в борт трамвая. К счастью, в последний момент водитель фуры пытается вывернуть направо. И хотя столкновения избежать не удается, по информации ГИБДД Магнитогорска, обошлось без пострадавших.

Интересно, что, хотя все участники обсуждения в соцсетях согласились, что именно водитель большегруза нарушил ПДД, существенная волна негатива обрушилась и на вагоновожатую. По мнению магнитогорцев, она могла бы и «смирить гордыню» и пропустить грузовик.

Челябинск, Виктор Елисеев

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