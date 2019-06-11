Жителей уральского города напугала «кровавая» река

В одном из городов Челябинской области вода в реке приобрела красный цвет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «кровавые» воды реки Катав жители Катав-Ивановска наблюдали в воскресенье, 9 июня. Видео аномалии появилось в социальных сетях.

Жители города уверены, что «библейская казнь» – явление хоть и ненормальное, но вполне рукотворное. Южноуральцы предполагают, что сначала в красный цвет окрасились воды ручья Канава, протекающего по территории литейного завода.

«По словам руководителя общества охотников и рыболовов Анатолия Дедилова, красная вода текла около трех часов и вызвала гибель рыбы, – пишет местное издание «Авангард». – Общественники взяли пробы воды, чтобы определить, что явилось загрязнителем».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.06.19

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