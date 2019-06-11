Вводится ограничение движения на двух улицах Челябинска

В Челябинска вводится ограничение движения на двух магистралях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с началом работ на объектах улично-дорожной сети города Челябинска с 12 июня будет ограничено движение транспорта на улице Худякова и Университетской набережной.

На улице Худякова дорожники начнут фрезерование покрытия от пересечения с улицей Рабоче-Колхозной в сторону плотины, на Университетской набережной – от Академика Сахарова в сторону Чичерина.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.06.19

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