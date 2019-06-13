В национальном парке Таганай уничтожен Музей природы

В национальном парке Таганай сгорел Музей природы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе нацпарка, возгорание произошло поздним вечером 12 июня.

«По предварительным данным, причиной пожара мог стать поджог – огонь начал распространяться снаружи, возле одной из кладовых. Пожарная сигнализация сработала в 22:40, расчёты огнеборцев были уже в пути – их вызвали увидевшие дым госинспекторы, которые в тот вечер дежурили в Центральной усадьбе», – рассказали в нацпарке.

Огонь полностью уничтожил деревянное здание с тремя пристройками, также повреждены два квадроцикла, автомобиль УАЗ и снегоход, которые были припаркованы под навесом во дворе.

«Имущество – серьёзная потеря для нас, но невосполнимый урон – это сгоревшие музейные экспонаты. Особо ценных в материальном смысле среди них не было, но их ценность для национального парка очень велика. В Музее хранилась книга с 40 тысячами подписей, собранных в своё время жителями Челябинской области в поддержку создания «Таганая», чучела, минералогическая коллекция, дневники наблюдений – уточнил директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев.

Среди экспонатов музея были драгоценные камни группы граната, аметист, берилл, обломок Челябинского метеорита, фрагмент зуба мамонта.

Златоуст, Павел Зварзин

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