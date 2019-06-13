На Южном Урале утонул пятилетний ребенок

В Челябинской области утонул пятилетний мальчик.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла вечером 12 июня в Аше.

В этот роковой день мальчик в компании со своим другом гулял у водоема. В результате неосторожности он оказался в воде и не смог выбраться на берег. Товарищ побежал за помощью к родителям. Они обратились в экстренные службы. На место ЧП прибыли сотрудники 10-й пожарно-спасательной части и полиции. Была организована разведка акватории. В 20:13 тело мальчика было обнаружено в 300 метрах ниже по течению и поднято на поверхность.

По факту случившегося в настоящее время проводится проверка, специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия. Организована работа психологов.

В текущем году это уже четвертый случай гибели несовершеннолетних на водных объектах. Ранее трагедии произошли в Копейске, Магнитогорске и Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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