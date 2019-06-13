В центре Челябинска открылся путь в бездну

Челябинцы рассказали об огромной яме посреди дороги в центре Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожное покрытие провалилось на магистрали, проходящей между «Аркаим Плаза» и новой высоткой по улице Свободы. Горожане рассказали об этом в социальных сетях.

По словам челябинцев, глубина ямы может достигать полутора метров. «Отремонтировали», – иронизируют челябинцы. «Это ад просто», – уточняют другие.

«Суровые челябинские кроты», – шутят горожане. Им вторят: «Вот и недостроенное метро даёт о себе знать». «Во всем виноваты автомобилисты на своих машинах, ездят тут по асфальту, а потом ямы из-за них», – саркастично замечают участники обсуждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.06.19

На кресло южноуральского губернатора претендует чемпион России по рукопашному бою. / «Не утопическое, эфемерное» решение: что сказал президент РФ на ПМЭФ. / На Южном Урале утонул пятилетний ребенок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»