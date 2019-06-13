В выходные центр Челябинска оставят без электричества

В двух районах Челябинска будет ограничено электроснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе филиала «Россети Урал» – «Челябэнерго», ночью и утром 15 июня в рамках подготовки к проведению международных саммитов ШОС и БРИКС специалисты предприятия будут проводить работы по демонтажу грозозащитного троса в транзите ПС 500 кВ «Шагол» – ПС 110 кВ «Сосновская» с последующим монтажом ограничителей перенапряжения. Выполнение отдельных этапов работ на участках совместного подвеса ЛЭП, по условиям безопасного производства работ, невозможно без ограничения электроснабжения потребителей.

Энергетики предупреждают жителей Челябинска о том, что в период с 1:30 до 11:30 субботы, 15 июня, планируется частичное погашение потребителей Центрального и Калининского районов города, запитанных от двух подстанций (ПС): ПС 110 кВ «Спортивная» и ПС 110 кВ «Западная». Горожан просят принять профилактические меры в целях исключения ущерба для личного имущества и здоровья и отключить из сети электроприборы.

В зону временного обесточения попадают:

1) район, ограниченный улицами Коммуны, Энгельса, проспектами Ленина, Свердловским, улицами Воровского, Худякова, Лесопарковая с населением 8 тысяч человек;

2) район, ограниченный проспектом Победы, улицами Краснознаменная, Косарева, Северо-Крымская, Труда, Свердловским проспектом, улицами Братьев Кашириных, Герцена с населением 9 тысяч человек.

Также под отключение попадают ТРК «Калибр», КРК «Мегаполис», Краеведческий музей, ТК «Молния» по улице Труда, ТРК «Гагарин Парк», Челябинский зоопарк, ПКиО им. Гагарина, Спорткомплекс «Динамо», ЛД «Уральская Молния», бассейн ЮУрГУ. Кроме того: ЮУрГУ, ЧГАУ, ГУ МВД России по Челябинской области, Управление Федерального казначейства по Челябинской области.

О сроках проведения ремонтных работ информацию можно получить по единому федеральному номеру 8 800 2501 220 (звонок по России бесплатный).

Челябинск, Виктор Елисеев

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