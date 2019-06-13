В Челябинске будут судить налетчика на магазины и офисы микрозаймов

Житель Челябинска предстанет перед судом за серию разбойных нападений на офисы и магазины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор Тракторозаводского района Челябинска утвердил обвинительное заключение в отношении ранее не судимого 41-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении восьми разбоев, а также незаконном изготовлении и хранении оружия.

По версии следствия в период с декабря 2017 по май 2018 года мужчина совершил серию разбойных нападений на аптеку, офисы и магазины. Так, 27 декабря 2017 года он, скрыв лицо шарфом, зашел в аптеку «Алвик», расположенную в Калининском районе Челябинска. Угрожая провизору похожим на оружие предметом, он потребовал отдать ему всю выручку. Но женщина успела нажать на тревожную кнопку, и злодею пришлось скрыться.

Позднее он оказался более удачлив. Навестив три салона сотовой связи, магазин «Красное и Белое», офисы «Удобные Деньги» и ООО «Общая Касса», расположенные в разных районах города, челябинец разжился суммой в 400 с лишним тысяч рублей. Расстаться с деньгами он убеждал сотрудников магазинов и офисов с помощью двуствольного дульнозарядного пистолета шомпольного типа, который смастерил сам.

В ходе расследования южноуралец признал вину, объяснив, что преступления совершал из-за тяжелых жизненных обстоятельств. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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