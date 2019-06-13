Больше трети южноуральских девятиклассников посредственно освоили школьную программу

34% выпускников девятых классов едва освоили школьную программу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты экзаменов по обществознанию, химии, географии, информатике и ИКТ, которые проходили 4 июня в рамках государственной итоговой аттестации в 9-х классах.

Участники экзаменов смогут узнать результаты 14 июня в своих школах. В случае несогласия с выставленными баллами по иностранным языкам обучающиеся могут подать апелляцию в течение двух рабочих дней – 17 и 18 июня. Апелляция подается в образовательную организацию, в которой участник был допущен к государственной итоговой аттестации.

Итоги сдачи выпускниками первого экзамена по выбору весьма неоднозначны: лишь немногим больше половины учащихся справились с заданиями на «отлично» (20%) и «хорошо» (37%). Весьма посредственно освоили школьную программу больше трети девятиклассников (34%). Наконец, каждый десятый выпускник девятых классов (9%) не сдал экзамен. Пока у них есть возможность пересдать экзамен в резервные дни.

Челябинск, Виктор Елисеев

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