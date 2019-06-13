Несбалансированное питание россиян провоцирует инфаркты, диабет и рак

Несбалансированное питание россиян провоцирует развитие опасных заболеваний.

Как сообщили РИА «Новый День» в Роспотребнадзоре РФ, рост потребления пищевых продуктов с высокой энергетической ценностью и высоким содержанием жира при снижении физической активности населения и возрастающей урбанизации приводит к изменениям пищевого статуса, что способствует развитию целого ряда неинфекционных заболеваний.

По результатам анализа среднедушевого потребления пищевых продуктов населением Российской Федерации, отмечается снижение потребления овощей на 3 кг (на каждого человека в год), хлеба и хлебобулочных изделий – на 2 кг, молочных продуктов – на 7 литров.

100% населения недоедает до нормы картофеля и молочных продуктов, 99,1% недостаточно использует в питании овощей, 97,3% – фруктов, 83,1% – растительного масла.

При этом в сельской местности едят меньше фруктов, яиц, молочных и мясных продуктов, чем в городе – на 11,8%, 3,1%, 2,7% и 5,8% соответственно.

Несбалансированное питание на фоне низкой физической активности и ухудшающейся экологии ведет к росту числа людей с избыточным весом и ожирением, что, в свою очередь, является одним из основных факторов риска таких неинфекционных заболеваний, как сердечно-сосудистые (главным образом, болезни сердца и инсульт), диабет, нарушения опорно-двигательной системы; некоторые онкологические заболевания.

Отмечается, что тенденция к росту числа людей, страдающих ожирением, в России в ближайшее время сохранится.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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