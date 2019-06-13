В Южноуральске главврач и главбух больницы полтора года забирали у подчиненных премии

Руководителей больницы в Челябинской области подозревают в злоупотреблении полномочиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении главного врача и главного бухгалтера городской больницы Южноуральска.

По версии следствия, южноуральцы в 2018-2019 годах излишне начисляли сотрудникам больницы премии, которые впоследствии присваивали себе, причинив лечебному учреждению ущерб на сумму не менее 70 тысяч рублей.

На сегодня главному врачу предъявлено обвинение, в отношении него судом по ходатайству следователя избран домашний арест. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в отношении главного бухгалтера больницы.

Преступление выявлено при участии органов прокуратуры. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального УФСБ России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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