Дороги в Челябинске будут ремонтировать круглые сутки

В Челябинске дорожники приступили к ремонту магистралей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работы по крупному контракту в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовали вчера, 12 июня.

Утром дорожная техника подрядчика приступила к фрезерованию покрытия по улице Худякова от поселка «Благодатово» в сторону плотины. Вечером дорожники приступили к работам на участке Университетской набережной от улицы Академика Сахарова до улицы Чичерина. На время проведения дорожного ремонта на магистралях вводится ограничение движения транспорта. Полный цикл работ по улице Худякова планируется выполнить к середине июля, на Университетской набережной новый асфальт и разметка появится уже к концу месяца.

Напомним, контракт на выполнение работ был заключен с ООО «Нижавтодорстрой» на прошлой неделе. Именно эта компания подала заявку на участие в третьем аукционе. Но так как больше желающих не нашлось, торги признали несостоявшимися, а договор заключили с единственным участником торгов по максимальной цене – 827,7 миллиона рублей.

«Все работы по контракту на 18 улицах должны быть закончены до середины октября. В сутки на дороги будем выводить порядка 80 единиц техники. В нашем распоряжении есть все необходимое: фрезы, асфальтоукладчики, катки, погрузчики, самосвалы, а также гудронаторы и поливально-подметальные машины. На данный момент этого количества достаточно, но при необходимости количество укладчиков и катков может быть увеличено», – рассказал заместитель генерального директора ООО «Нижавтодорстрой» Денис Баныкин.

«Особое внимание будем уделять не только соблюдению сроков, но и качеству работ. Будет заключен отдельный контракт на проведение строительного контроля. Управление дорожного хозяйства, как заказчик, также будет проверять соблюдение технологий при проведении работ. Ну и конечно, в контракте прописан гарантийный срок», – обозначила позицию городских властей первый вице-мэр Челябинска Наталья Котова.

Отметим, что проведение дорожных работ в областном центре находится на особом контроле главы Южного Урала Алексея Текслера. Проверить начало ремонта, оценить количество техники и пообщаться с подрядчиком он приехал лично. «Это долгожданный контракт, который несколько раз откладывался. К работам приступили позже, чем это можно было бы сделать. Но подрядчик обещает, что все будет выполнено в срок. Вообще этот год станет масштабным в плане дорожного ремонта. Будем не просто наращивать объемы, но и контролировать качество наших дорог, оно должно стать лучше. Как вы знаете, в Челябинске в плане дорожных работ была бесконкурентная среда, поэтому хорошо, что заходит новый подрядчик, посмотрим, как будет работать. Мы сосредоточимся на контроле качества работ», – сказал Алексей Текслер.

При этом глава региона отметил, что необходимо проработать вопрос об объединении в едином контракте содержания не только дорожной сети, но и прилегающих к ней тротуаров. «Мне кажется, на эту практику можно обратить внимание. Также необходимо кардинально пересмотреть подход к содержанию пешеходных дорожек и тротуаров. Такая задача поставлена. Я уверен, что подход будет изменен и в дальнейшем у нас не возникнет претензий по содержанию и очистке тротуаров», – отметил глава Южного Урала.

Для справки:

В рамках заключенного контракта в текущем сезоне по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут выполнен ремонт и нанесение разметки на следующих улицах:

1) ул. Российская на участке от ул. Труда до пересечения с ул. Свободы;

2) ул. 40 лет Победы на участке от ул. Чичерина до ул. Братьев Кашириных;

3) ул. Университетская Набережная на участке от ул. Академика Сахарова до ул. Чичерина;

4) ул. Салавата Юлаева на участке от ул. Академика Макеева до проспекта Победы;

5) ул. Свободы на участке от ул. Братьев Кашириных до ул. Торговой;

6) ул. Братьев Кашириных на участке от ул. 40 лет Победы до ул. Северной;

7) ул. Цвиллинга на участке от просп. Ленина до ул. Степана Разина;

8) ул. Дзержинского на участке от ул. Отечественной до ул. Гагарина;

9) ул. Курчатова на участке от ул. Энгельса до ул. Елькина;

10) ул. Энгельса от ул. Курчатова до ул. Худякова;

11) ул. Сони Кривой на участке от ул. Лесопарковой до ул. Воровского;

12) ул. Коммуны на участке от пер. Институтского 2-го до ул. III Интернационала;

13) ул. Северный Луч на участке от ул. Героев Танкограда до Свердловского тракта;

14) ул. Хлебозаводская на участке от ул. Морской до ул. Северный Луч;

15) ул. Чичерина на участке от ул. Университетской Набережной до ул. Салавата Юлаева;

16) ул. Худякова на участке от ул. Воровского до ул. Университетской Набережной (пересечение с улицей Рабоче-Колхозной) ;

17) ул. Доватора на участке от ул. Воровского до ул. Степана Разина;

18) Новоградский проспект на участке от ул. Салавата Юлаева до границы города Челябинска.

Кроме того, на пересечении автодороги «Меридиан» с улицей Потемкина, а также проспекта Победы с улицей Тепличной будут установлены светофорные объекты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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