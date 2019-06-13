Жители Троицка подарили себе набережную и смотровую площадку (ФОТО)

Жители Троицка получили к лету подарок: в городе появилась благоустроенная набережная и смотровая площадка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», расстарались не крупные инвесторы, пытающиеся (как, например, в Челябинске) купить лояльность горожан, и не местные чиновники, а сами троичане.

Местная армянская диаспора на частные пожертвования привела в порядок заброшенный берег реки у Свято-Троцкого собора: привезли песок, установили красивые фонари и удобные скамейки, обустроили пешеходные дорожки, а также соорудили смотровую площадку.

В XVIII веке с этого берега открывался вид на Меновой Двор, расположенный за рекой. В 1762 на этом берегу – напротив Менового двора построили первую в Троицке церковь. В следующем столетии Меновой Двор переехал в другую часть города, а церковь едва не сгорела и была закрыта не реконструкцию. Постепенно Ввято-Троицкий храм принял современный величественный вид.

Осенью 2018 года все та же армянская диаспора установила на обновленной церковной площади памятник Хачкар (резной крест из туфа, добытого в окрестностях Араратской долины) в память обо всех невинных жертвах.

И теперь со смотровой площадки хорошо видно и храм, и крест, и все окрестности.

Добавим, что местная азербайджанская диаспора так же – по частной инициативе – взялась за благоустройство одного из городских скверов.

Троицк, Ольга Арсентьева

Троицк. Другие новости 13.06.19

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