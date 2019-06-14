В Магнитогорске таможня задержала 10 тысяч таблеток со стероидами

Уральские таможенники выявили крупную контрабандную партию таблеток с запрещенными веществами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, сотрудники Уральской оперативной и Челябинской таможен совместно с ОНК Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте задержали в Магнитогорске местного жителя при получении партии гормональных препаратов в офисе одной из транспортных компаний.

В коробке, которую доставили из Белоруссии, было почти 10 тысяч таблеток и 84 банки с жидкими гормональными веществами, всего порядка 10 наименований. Общий вес партии – 6,5 килограммов. Согласно заключению экспертизы, таблетки содержат тестостерон и тренболон – вещества, которые включены в список сильнодействующих веществ.

Возбуждено уголовное дело по статье 226 Уголовного кодекса РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Материалы дела переданы в полицию для расследования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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