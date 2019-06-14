В челябинской многоэтажке прогремел взрыв

В челябинской многоэтажке взорвался газ.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС России по Челябинской области, инцидент произошел накануне вечером на Комсомольском проспекте.

39-летний хозяин квартиры работает на автогазозаправочной станции, откуда и принес домой баллон с пробан-бутановой смесью. Баллон оказался негерметичным, газ понемногу заполнял помещение, и когда мужчина закурил, взорвался.

В доме выбило окна. Несущие конструкции, по данным МЧС, не повреждены.

Хозяин квартиры госпитализирован с серьезными травмами.

Челябинск, Павел Зварзин

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