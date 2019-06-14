Южноуралец выплатил долг в 100 тысяч рублей после ареста любимого смартфона

Арест телефона заставил жителя Челябинской области погасить 100-тысячный долг.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, около 100 тысяч рублей взыскали судебные приставы города Коркино Челябинской области с местного жителя, который в добровольном порядке не спешил гасить транспортный налог порядка 32 тысяч рублей, а также два штрафа по 30 тысяч рублей каждый.

Мужчина владеет несколькими автомобилями, среди которых Mercedes-Benz и Kia Sportage, налоги копились несколько лет, в связи с чем на судебных приставов было возложено их принудительное взыскание. Кроме того, мужчину дважды привлекали к административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением автомобилем в нетрезвом виде.

Автомобили, как и недвижимость должника, были ограничены в регистрационных действиях, сам он попал в стоп-лист невыездных за границу. Но эти меры не особо повлияли на него, поскольку по карману не били. Работал он без официального трудоустройства, счета пусты. Судебный пристав вызвал должника на прием, чтобы вручить ему требование о предоставлении одного из автомобилей для ареста и дальнейшей передачи на реализацию.

Но в ходе разговора арестовывать пришлось то, что сразу бросилось в глаза приставу – смартфон, с которым должник не расставался. И если перспективу ареста машины должник оценил довольно спокойно, то арест и изъятие телефона сразу побудили его рассчитаться со всеми долгами. Кроме того, ему пришлось выплатить исполнительский сбор в размере шести тысяч рублей.

После полного погашения долгов исполнительные производства были окончены фактическим исполнением.

Челябинск, Виктор Елисеев

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