В выборах губернатора Челябинской области примет участие социалист

В Избирательную комиссию Челябинской области подал документы победитель праймериз «Левого фронта».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 14 июня, предприниматель Сергей Морозов подал документы в региональный избирком в качестве претендента н участие в борьбе за пост губернатора Челябинской области.

Сергей Морозов стал победителем праймериз движения «Левый фронт», возглавляемого Сергеем Удальцовым. В заочном голосовании Морозов обошел депутата Челябинской городской Думы от КПРФ Константина Нациевского.

Возможно, этот факт, а также близость идей КПРФ и «Левого фронта» побудила ряд экспертов заявить о возможном расколе в среде южноуральских коммунистов. По их мнению, Сергей Морозов может оттянуть часть голосов у коммуниста Нациевского (17 июня должна состояться партийная конференция КПРФ, на которой, скорее всего, именно он будет выдвинут от партии в качестве кандидата в губернаторы). Это, в свою очередь, не позволит КПРФ показать достойный результат на региональных выборов, что может ударить по позициям Вадима Кумина – главного денежного мешка челябинского отделения партии и одного из претендентов на лидерство в КПРФ после ухода Геннадия Зюганова.

Впрочем, все обстоит несколько сложнее. Прежде всего, раскол в среде южноуральских коммунистов насчитывает уже не один год. Начался он еще во времена губернаторства Михаила Юревича. Тогда администрация главы региона активно участвовала в смене власти в региональном отделении КПРФ. И даже после того, как руководящие посты и партию «переворотчики» оставили, а впоследствии КПРФ покинули и сторонники «до-юревичевского» руководства, мир в региональном отделении установился весьма условный.

Интенсивности внутреннему противостоянию добавили споры вокруг кандидатуры Павла Грудинина, выдвижение которого на пост президента России раскололо многие отделения компартии.

Что касается «Левого фронта», то, несмотря на близость по ряду позиций с КПРФ, движение изначально появилось как альтернатива официозной компартии, многими левыми рассматриваемой как соглашательскую организацию, призванную купировать социальный протест и не способную предложить реальную альтернативу существующей социально-экономической и политической системе. Поэтому у нее изначально была собственная, весьма отличная от КПРФ социальная база.

Конечно, на сентябрьских выборов часть избирателей КПРФ вполне может отдать свои голоса Морозову. Но большой вопрос: кто у кого в итоге оттянет голоса – Морозов у Нациевского или Нациевский у Морозова. Во всяком случае, кандидату от «Левого фронта» придется рассчитывать только на свои силы. В то время как у КПРФ есть намного больше ресурсов. В том числе и пресловутый админресурс.

Челябинск, Виктор Елисеев

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