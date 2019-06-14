Главой Копейска стал Андрей Фалейчик

Пост мэра Копейска занял Андрей Фалейчик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Копейского городского собрания единогласно проголосовали за кандидатуру врио главы Копейска Андрея Фалейчика на пост мэра.

Напомним, мэр Копейска Владимир Можин ушел в отставку в конце марта этого года. Слухи о его отставке ходили едва ли не на протяжении всего прошлого года. Бодро сменивший ушедшего по состоянию здоровья Валерия Устинова, новый мэр не смог справиться с узлом накопившихся проблем и достаточно быстро разочаровал сначала копейчан, а потом и областное правительство.

Когда в администрации Копейска в роли вице-мэра появился заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрей Фалейчик, все восприняли его как претендента на пост главы. После отставки Можина именно он стал и.о. мэра. В апреле о поддержке Фалейчика заявил глава региона Алексей Текслер.

Всего на пост мэра пригорода Челябинска заявились 10 человек. Помимо Фалейчика, на пост градоначальника претендовали копейский предприниматель Алексей Виноградов, учитель истории местной школы Данил Плотников, копейчанин Анатолий Тимофеев, предприниматель Роберт Шаерман и депутат местного собрания от партии «Справедливая Россия» Григорий Жаднов, эко-активист из Челябинска Дмитрий Закарлюкин, замглавы Чебаркуля по городскому хозяйству Юрий Заневский, депутат Родниковского сельского поселения от ЛДПР Андрей Соснин и пенсионер МВД Георгий Невский.

До финального этапа допустили Андрея Фалейчика и Юрия Заневского. В итоге за врио главы Копейска проголосовали все 24 депутата, принявшие участие в голосовании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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