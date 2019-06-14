В Миассе регоператор отказывается вывозить мусор из многоквартирных домов

Жители Миасса пожаловались на проблемы с вывозом мусора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Миасса жалуются на двухнедельный мусорный коллапс. Об этом сообщили активисты общественного движения «Гражданский патруль».

По словам общественников региональный оператор по обращению с ТКО «Центр коммунального сервиса» объясняет сбой недостаточным тарифом. По его словам, в стоимость коммунальной услуги не включили ручную погрузку отходов с мусорокамер.

«Чтобы решить эту проблему, жители должны доплатить, стоимость будет рассчитываться исходя из жилой площади семьи. Эти деньги миасцы должны доплачивать ООО «ЭкоТранс» в рамках дополнительного договора. Для нас это что-то возмутительное. Плата за вывоз ТКО в Миассе утверждена на одного человека в размере 77,02 рублей, и её повышение законодательством не предусмотрено», – комментирует ситуацию глава местного отделения общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Анна Сизова.

Сегодня, 14 июня, по факту ненадлежащего оказания услуги, возможного навязывания дополнительных расходов жителям и недостаточного контроля со стороны министерства экологии Челябинской области правозащитники обратились в региональную прокуратуру.

В настоящее время в Миассе переполнены все уличные и придомовые мусорокамеры. Ситуацию усугубила высокая температура воздуха. Жители жалуются на неприятный запах и отмечают появление крыс.

В пресс-службе ЦКС обещали прокомментировать обвинения общественников. Однако, на момент публикации материала комментариев от представителей регоператора так и не поступило.

Челябинск, Виктор Елисеев

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